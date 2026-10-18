Tak je to zase jinak. Trump couvl od sankcí na Rusko, teď tvrdí, že ještě není rozhodnuto
Donald Trump zmírnil tlak na Rusko dřív, než začala platit nová sankční opatření a cla. Teď tvrdí, že definitivní rozhodnutí ještě nepadlo a jeho administrativa si bere až 60 dní na vyhodnocení dopadů. Jak píše agentura Reuters, krok přichází jen několik týdnů před volbami do Kongresu a v době, kdy prezident čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií.
Donald Trump otevřel další citlivou kapitolu americké politiky vůči Rusku. Den poté, co pozastavil klíčové sankce a cla související s ruským vývozem, prohlásil, že o celé věci ještě nerozhodl definitivně. Ministr zahraničí Marco Rubio zároveň oznámil, že prezident využije až 60 dní k posouzení ekonomických dopadů opatření, která měla začít platit už příští týden.
„Mnozí z vás ještě nevědí, jaké bude moje rozhodnutí, ale my na to přijdeme a vy se to dozvíte,“ řekl Trump novinářům ve svém klubu Mar-a-Lago na Floridě. Jak uvádí agentura Reuters, pozastavení sankcí a cel přichází jen několik týdnů před listopadovými volbami do Kongresu a ve chvíli, kdy Trump čelí tlaku kvůli vysokým cenám energií, které zvyšuje válka s Íránem a narušené globální dodávky ropy.
Trump si bere 60 dní na rozmyšlenou
Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavil klíčová opatření podle zákona známého jako Graham Act. Ten podepsal minulý měsíc na naléhání zákonodárců, kteří chtěli zvýšit tlak na Moskvu kvůli válce na Ukrajině. Opatření zahrnovala cla na ruské zboží a sankce vůči zemím nakupujícím ruskou ropu a plyn.
Páteční příkaz neurčil, jak dlouho má výjimka trvat, Rubio ale vysvětlil, že Trump zvolil 60denní přezkum. „Myslím, že prezident chce těch 60 dní využít k tomu, aby analyzoval, co by zavedení sankcí a cel znamenalo pro globální ekonomiku a také pro ekonomiku Spojených států,“ uvedl.
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Money
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Ve hře není jen Rusko, ale i Indie
Situaci komplikuje fakt, že Graham Act nemíří jen přímo na Rusko. Počítá také s cly na zboží ze zemí, které dovážejí ruské energetické suroviny. Rubio v této souvislosti upozornil na Indii, která je důležitým partnerem USA, ale zůstává silně závislá na ruské ropě.
The scale of New York City's response to the nationwide No Kings mobilization against the Trump administration is nothing short of staggering. Powerful! ✊ https://t.co/YnJOiYpuWC— News to Remember (@allchronology) October 17, 2026
Trumpův krok už vyvolal kritiku na Ukrajině. Prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že oslabení tlaku na Moskvu může povzbudit Vladimira Putina a válku prodloužit. Nesouhlas zazněl i z republikánských řad. Senátorka Darline Grahamová uvedla, že by osobně tlak na Rusko zachovala, protože Putinovi ani Rusku nedůvěřuje.
Realitní CLUB říjen 2026
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Washington sází i na ruskou naftu
Rubio současně hájil samostatnou dohodu mezi Spojenými státy a Ruskem o zvýšení dodávek nafty na světové trhy. Jejím cílem je zmírnit růst cen pohonných hmot, který souvisí s válkou s Íránem a narušením energetických toků. Podle Trumpa má Rusko nejprve dodat do USA více než 300 tisíc tun nafty a další dodávky mají následovat v listopadu a později.
„Ta nafta se tak jako tak prodá. Jediný rozdíl je v tom, kolik z ní měly získat Spojené státy,“ řekl Rubio. Podle něj dohoda o naftě i pozastavení sankcí ukazují, jak se jednotlivé globální konflikty začínají navzájem ovlivňovat. „Tyto konflikty po celém světě začínají narážet jeden do druhého,“ uvedl.