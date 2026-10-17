Trump pozastavil nový balík protiruských sankcí, Kreml jásá
Americký prezident Donald Trump v pátek podepsal exekutivní příkaz, kterým pozastavuje uplatňování nového rozsáhlého balíku sankcí namířených proti ruské ekonomice. Kongresu sdělil, že je to v národním zájmu Spojených států, píše agentura AP. Zmocněnec Ruska pro jednání s USA Kirill Dmitrijev označil tento krok za historický okamžik. Trumpův krok podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jen povzbudí šéfa Kremlu k dalším útokům.
Zákon umožňující prezidentovi zavést rozsáhlé sankce, které mají dostat Rusko pod větší tlak a napomoci ukončení války na Ukrajině, schválila minulý měsíc Sněmovna reprezentantů a Trump ho posléze podepsal.
Sankční balík je odkazem republikánského senátora Lindseye Grahama, který zemřel v červenci krátce po své poslední návštěvě Ukrajiny. Zákon prezidentovi umožňuje uvalit cla ve výši až 100 procent na pět největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, a to včetně Číny a Indie.
Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
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Politika
Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
Součástí balíku jsou také sankce vůči vysoce postaveným ruským představitelům, finančním institucím a tankerům stínové flotily, které Moskva používá k obcházení západních sankcí.
Trump pozastavení nových sankcí zdůvodnil tím, že tento krok slouží národnímu zájmu USA. V nařízení není uvedeno, proč rozhodnutí slouží národnímu zájmu, a stojí v něm, že výjimka zůstane v platnosti, dokud administrativa nerozhodne o tom, že jsou „vhodné další kroky“, uvedla stanice CNN na svém webu.
Je to další vzpruha pro Putina, míní Zelenskyj
Americký výpadek v sankcích, polevení v tlaku na agresora a finanční odměny pro ruského vůdce Vladimira Putina jen šéfa Kremlu povzbuzují k dalším útokům, uvedl v reakci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X.
[[Twitter status: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2111381981275500925]]
Zelenskyj v příspěvku napsal, že Rusko v pátek provedlo jeden ze svých největších útoků na ukrajinský energetický sektor, kdy se terčem stalo více než 15 zařízení. „Je důležité, aby každý v Americe viděl, co se skutečně děje. V době, kdy Rusové provedli tak masivní útok na náš energetický sektor, bylo v Americe bohužel rozhodnuto zcela ignorovat zákon Lindseyho Grahama, který měl na Rusko vyvinout skutečně účinný tlak, aby tuto válku ukončilo,“ uvedl.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se dál propadají a evropským lídrům dochází trpělivost s otevřenou kritikou Donalda Trumpa ze strany Volodymyra Zelenského. Podle Financial Times chtějí ukrajinského prezidenta při pátečním jednání v Bruselu vyzvat, aby svou rétoriku zmírnil. Evropa se obává, že další veřejné útoky na Trumpa mohou ohrozit americkou podporu, na níž Ukrajina i její spojenci stále závisejí.
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Politika
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem se dál propadají a evropským lídrům dochází trpělivost s otevřenou kritikou Donalda Trumpa ze strany Volodymyra Zelenského. Podle Financial Times chtějí ukrajinského prezidenta při pátečním jednání v Bruselu vyzvat, aby svou rétoriku zmírnil. Evropa se obává, že další veřejné útoky na Trumpa mohou ohrozit americkou podporu, na níž Ukrajina i její spojenci stále závisejí.
Podle Zelenského rušení sankcí, polevení v tlaku a finanční odměny pro Putina povzbuzují Moskvu k dalším útokům. „Musíme se snažit válku ukončit. Skončit ji, ne dávat Putinovi důvody, aby v ní pokračoval donekonečna,“ dodal Zelenskyj.
Zmocněnec Ruska Dmitrijev poslední Trumpův krok naopak přivítal a označil ho za „skutečně historický okamžik“. Ve svém příspěvku na síti X dále napsal, že nový balík sankcí by mohl zastavit veškerou hospodářskou spolupráci mezi Ruskem a USA.
Sílící vliv listopadových voleb
Agentura Reuters s odvoláním na analytiky píše, že USA čekají v listopadu volby do Kongresu, kde Trumpovi republikáni budou bojovat o udržení těsné většiny v obou jeho komorách, a nové sankce by mohly znamenat riziko dalšího zvýšení cen ropy. Američané už teď čelí vyšším nákladům, které jsou z velké části připisované americko-izraelské válce proti Íránu.
Trump nové sankce pozastavil jen několik dní před tím, než měly vstoupit v platnost. Poslední rozhodnutí amerického prezidenta zároveň přišlo v době, kdy se prohlubuje napětí mezi šéfem Bílého domu a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident podle Reuters v poslední době opět vystupuje vstřícněji vůči Moskvě.
Donald Trump se vrací pod tlak kvůli svému byznysu. Šest z deseti Američanů se domnívá, že prezident ze své funkce profituje neeticky nebo přímo nezákonně, zatímco jeho rodinné podnikání hlásí rekordní příjmy. Více než polovina lidí navíc věří, že Trump dává přednost vlastnímu bohatství před zájmy země.
Američanům dochází s Trumpem trpělivost. Většina si myslí, že se ve funkci chová neeticky či nezákonně
Politika
Donald Trump se vrací pod tlak kvůli svému byznysu. Šest z deseti Američanů se domnívá, že prezident ze své funkce profituje neeticky nebo přímo nezákonně, zatímco jeho rodinné podnikání hlásí rekordní příjmy. Více než polovina lidí navíc věří, že Trump dává přednost vlastnímu bohatství před zájmy země.
Trump tlačí na Kyjev kvůli cenám ropy, za něž podle Bílého domu mohou ukrajinské útoky na ruské rafinerie a nikoli americko-izraelská válka s Íránem, kvůli níž jsou omezeny dodávky ropy přes klíčový Hormuzský průliv.
Americký prezident nedávno překvapivě oznámil energetické příměří mezi Moskvou a Kyjevem, které Ukrajina následně několik dnů podle svých vyjádření dodržovala, nicméně Rusko na ukrajinská energetická zařízení nadále útočilo. Kyjev poté oznámil, že své údery na ruské rafinerie obnovuje.
Americký prezident také před několika dny nečekaně oznámil, že Rusko okamžitě dodá na americký a světový trh přes 300 tisíc tun nafty s tím, že v dalších měsících pak mají následovat ještě vyšší dodávky.
Ruský prezident Vladimir Putin přetavil těžkou ránu, kterou jeho zemi zasazují ukrajinské útoky na rafinerie, v diplomatický a ekonomický zisk. Americký prezident Donald Trump totiž uvolnil sankční omezení obchodu s ruskou naftou výměnou za příslib dodávek, k jejichž obnovení přitom Moskvu už stejně tlačily ekonomické zákonitosti. Trump tak může získat levnější naftu, kterou by ale světový trh mohl dostat i bez jeho zásahu. Putin naproti tomu získává něco, co si sám zajistit nemohl: americkou sankční výjimku.
Lukáš Kovanda: Jak to Putin skoulel s Trumpem. Ukrajinské útoky na ruské rafinerie proměnil v americkou sankční úlevu
Názory
Ruský prezident Vladimir Putin přetavil těžkou ránu, kterou jeho zemi zasazují ukrajinské útoky na rafinerie, v diplomatický a ekonomický zisk. Americký prezident Donald Trump totiž uvolnil sankční omezení obchodu s ruskou naftou výměnou za příslib dodávek, k jejichž obnovení přitom Moskvu už stejně tlačily ekonomické zákonitosti. Trump tak může získat levnější naftu, kterou by ale světový trh mohl dostat i bez jeho zásahu. Putin naproti tomu získává něco, co si sám zajistit nemohl: americkou sankční výjimku.
Dohodu o dodávkách sjednal při telefonickém rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny, jejích západních spojenců a řady amerických demokratických i republikánských politiků.
Někteří z nich kritizují také poslední, páteční krok Bílého domu. Například republikánský kongresman Don Bacon prohlásil, že Trump válku prodlužuje, místo aby ji ukončil. „Trumpova nejnovější kapitulace před (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem opět zrazuje naše ukrajinské partnery,“ uvedl na síti X demokratický člen Sněmovny reprezentantů Don Beyer s tím, že Trump popřel záměr Kongresu.
„Tyto výjimky nemají nic společného s naší národní bezpečností, ale jsou o podlézání Vladimirovi Putinovi,“ napsal na síti X demokratický senátor Richard Blumenthal.