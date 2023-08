Jednání o nákupu amerických letounů F-35 je ve finále, prozradila Černochová

Vyjednávání o nákupu amerických letounů F-35 je ve finále. V řádech týdnů by měl být výsledek představen vládě a předsedům parlamentních stran, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

„Jsme v nějakém finále. Někdy v řádech týdnů bychom to měli představovat vládě a předsedům politických stran v Parlamentu,“ uvedla ministryně.

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej letounů páté generace české armádě v červnu. Maximální možnou částkou pro případný desetiletý kontrakt je 5,62 miliardy dolarů (asi 124 miliard korun). Částka je pro schválenou smlouvu nepřekročitelná, proto v ní standardně bývá zahrnuta i dostatečná rezerva, sdělil dříve mluvčí vlády Václav Smolka. Ministerstvo obrany s USA jedná o pořízení 24 těchto stíhaček.

Zahájit jednání s americkou vládou o případném nákupu strojů doporučila armádní analýza, podle které požadavky kladené na české letectvo po roce 2040 mohou splnit pouze stroje páté generace, které by vystřídaly nyní využívané švédské gripeny. Jejich jediným dostupným zástupcem je v současnosti právě F-35 amerického výrobce Lockheed Martin, který by společně se společnostmi Boeing a Raytheon byl hlavními signatáři potenciálního kontraktu.

