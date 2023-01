Nová hrozba, Spojené státy decimuje droga silnější než heroin

Na předávkování v USA ročně zemře na 110 tisíc lidí, dvě třetiny má na svědomí fentanyl. Nový opioid je desetkrát nebezpečnější než heroin. Protidrogové vládní agentury podcenily nástup mexických drogových kartelů. Místo do nových skenovacích technologií na hraničních přechodech Spojené státy investovaly do stavby hraniční zdi a nyní v drogové válce s narkobarony prohrávají na celé čáře.

Jen co skončila jedna pandemie, potýkají se Spojené státy s dalším zabijákem. Čínský vir ustupuje opioidu z Mexika – fentanylu, látce desetkrát silnější než heroin. Během posledních sedmi let, kdy do USA začala tato látka proudit v obrovských množstvích, nedokázali demokraté ani republikáni v Bílém domě podniknout žádné kroky, které by tento nelegální obchod zastavily. Pouze přihlížejí nejnaléhavější hrozbě pro národní bezpečnost.

Největší zabiják mladých

Fentanyl je nyní podle analýzy Washington Posts hlavní příčinou úmrtí Američanů ve věku 18 až 49 let. Ročně si vyžádá více obětí než autonehody, sebevraždy nebo střelné zbraně.

Americký úřad pro narkotika (DEA), přední protidrogová agentura v zemi, v boji proti této hrozně také selhala, když nereagovala dostatečně rychle. Mexické kartely mezitím vytlačily čínské výrobce, a posunuly nezákonný farmaceutický trh na zcela novou úroveň.

Zeď pašeráky nezastaví

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, jehož agentury jsou zodpovědné za zadržování nelegálních drog na státních hranicích, nedokázalo včas nasadit moderní skenovací a inspekční technologie na hraničních přechodech, místo toho investovalo 11 miliard dolarů (250 miliard korun) na stavbu hraniční zdi, která pašeráky fentanylu nezastaví.

DEA se snaží svoji předchozí chybu nyní napravit. Uvedla, že se přímo zaměřuje na mexické kartely a epidemii fentanylu. Administrátorka DEA Anne Milgramová uznala, že vláda se na začátku krize příliš soustředila na heroin, když mexické kartely začaly navyšovat výrobu syntetických opioidů. „Je to nová, smrtelnější hrozba, než jsme kdy viděli. V roce 2015 to ale nebylo hned vidět,“ uvedla Milgramová.

O sto tisíc mrtvých více

Poptávka po fentanylu na ulici rychle roste, přibývá závislých jedinců. Podle nejnovějších odhadů amerického ministerstva zdravotnictví zneužívalo v roce 2020 opiáty více než devět milionů Američanů. Agentura však nárůst fentanylu nesledovala, neví tak, kolik Američanů jej užívá.

Agentura pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) není schopna sledovat úmrtí z předávkování v reálném čase. Jí zveřejňované údaje mají rok zpoždění a neposkytují tak přesný obraz toho, co se aktuálně děje. Agentura dnes stále ještě počítá počet obětí pro rok 2021 — předběžná čísla z konce jara mluví o tom, že na předávkování v USA předloni zemřelo 107 622 lidí. Dvě třetiny byly způsobeny fentanylem. Když prezident Nixon před téměř 52 lety zahájil první americkou válku proti drogám, počet úmrtí na předávkování dosahoval 6771.

Přechod na temnou stranu

Během 80. a 90. let minulého století byli agenti DEA za hvězdy, které pomáhaly chytit latinskoamerické drogové bossy. V jejich sítích uvízl Joaquín „El Chapo“ Guzmán i Pablo Escobar.

Za posledních deset let ale úřad opustilo na 1300 zaměstnanců, z toho 700 agentů. Mnoho z nich odešlo do předčasného důchodu, aby přijali lukrativní zaměstnání v soukromém sektoru. A v posledních letech je tak o bývalých agentech DEA slyšet spíše kvůli jejich účasti na pašování narkotik či napomáhání praní špinavých peněz pro drogové kartely. V roce 2018 šlo třeba o případ agenta Fernanda Gomeze, o dva roky později pak Josého Irizarryho, kteří byli za nelegální činnost odsouzeni ke čtyřem, respektive 12 letům vězení.