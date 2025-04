Američané zvažují dronové útoky na mexické drogové kartely

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o tom, že do boje proti drogovým kartelům v Mexiku, které pašují narkotika přes hranice do Spojených států, nasadí útočné drony. S odvoláním na své zdroje o tom na svém webu napsala stanice NBC News. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová případnou jednostrannou akci USA na území Mexika podle agentury Reuters jednoznačně odmítla.

Debaty na toto téma mezi představiteli Bílého domu, ministerstva obrany a zpravodajských služeb jsou zatím v počáteční fázi a týkají se možných úderů bezpilotních letounů proti předákům kartelů a jejich logistickým sítím v Mexiku ve spolupráci s mexickou vládou. NBC to uvedla s odkazem na šest nejmenovaných současných i bývalých představitelů americké armády, orgánů činných v trestním řízení a zpravodajských služeb, kteří jsou s touto záležitostí obeznámeni.

Tajná akce?

Trumpova administrativa ovšem zatím neučinila konečné rozhodnutí ani nedosáhla dohody s Mexikem, jak účinně bojovat proti kartelům. Jako krajní možnost ovšem není vyloučena ani jednostranná tajná akce bez souhlasu Mexika, uvedly zdroje. Podle NBC není jasné, zda američtí představitelé již mexickou vládu seznámili s možností úderů bezpilotních letounů na mexickém území.

Sheinbaumová v reakci na zprávu NBC podle Reuters prohlásila, že její země kategoricky odmítá jakoukoli jednostrannou vojenskou akci Spojených států na svém území a že by taková akce „nic nevyřešila“. Dodala, že mezi USA a Mexikem probíhá solidní dialog o bezpečnostních otázkách a že si nemyslí, že by USA k takové jednostranné vojenské akci sáhly.

Stanice CNN v únoru s odvoláním na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) už používá nevyzbrojené bezpilotní letouny k průzkumným letům nad Mexikem s cílem sledovat aktivitu drogových kartelů.

