Dojde na osobní kontakt? Trump promluvil o setkání Putina se Zelenským
Americký prezident Donald Trump tvrdí, že jednání o ukončení války na Ukrajině zaznamenávají výrazný posun a že osobní schůzka Vladimira Putina s Volodymyrem Zelenským by se mohla uskutečnit velmi brzy. Jeho vyjádření přichází v době zesíleného diplomatického úsilí Washingtonu a před plánovaným listopadovým jednáním zástupců Ukrajiny, Ruska a Spojených států.
Americký prezident Donald Trump znovu naznačil možný posun v jednáních o ukončení války na Ukrajině. Podle něj by se ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mohli velmi brzy sejít osobně.
„Velice brzy bude uspořádáno setkání a myslím, že by se mohlo dosáhnout značného pokroku,“ řekl Trump novinářům podle agentury AFP. Zároveň uvedl, že Spojené státy podle něj dosahují v jednáních s Ruskem a Ukrajinou výrazného pokroku.
Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe otevřeli přímý komunikační kanál s Vladimirem Putinem. Severská dvojice s ruským prezidentem telefonicky probírala možnosti ukončení války na Ukrajině a navázala tak na sérii diplomatických kontaktů, do nichž jsou zapojeny Spojené státy i Kyjev. V listopadu má následovat trilaterální jednání Ruska, USA a Ukrajiny v Abú Zabí.
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Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe otevřeli přímý komunikační kanál s Vladimirem Putinem. Severská dvojice s ruským prezidentem telefonicky probírala možnosti ukončení války na Ukrajině a navázala tak na sérii diplomatických kontaktů, do nichž jsou zapojeny Spojené státy i Kyjev. V listopadu má následovat trilaterální jednání Ruska, USA a Ukrajiny v Abú Zabí.
Trumpovo vyjádření přichází v době, kdy Washington zesiluje diplomatickou snahu o ukončení války. Zelenskyj už v neděli oznámil, že v listopadu se má uskutečnit třístranné jednání Ukrajiny, Ruska a Spojených států, jehož cílem bude obnovit dosud uvázlé mírové rozhovory. Moskva dříve uvedla, že schůzka se plánuje ve Spojených arabských emirátech.
Ukrajinský prezident dnes podle agentury Ukrinform řekl, že to, zda se jednání v metropoli Spojených arabských emirátů Abú Zabí skutečně uskuteční, nyní záleží již jen na americké straně. „Rusové to potvrdili, my jsme to potvrdili. Z mého pohledu už to dnes nezávisí na Rusech ani na nás,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že hlavní pozornost Washingtonu nyní poutá Blízký východ, kde by se situace mohla vyhrotit.
Zelenskyj podle portálu Ukrajinska pravda uvedl, že po rozhovorech s partnery Ukrajiny se zdá, že Moskva schůzku v Abú Zabí vnímá vážně. Očekává se, že tématem debat technických skupin budou například úvodní kroky zaměřené na deeskalaci konfliktu, mimo jiné v energetické či námořní oblasti, výměna zajatců či diskuze o formátu třístranného setkání na nejvyšší úrovni. Ukrajina se chce věnovat také svým prioritám, za které považuje ukončení války a svou bezpečnost.
Příměří zůstává hlavním sporem
Zásadní rozdíly mezi Kyjevem a Moskvou ale přetrvávají. Rusko opakovaně uvedlo, že samotná jednání nejsou důvodem k zastavení bojů a že jeho vojenská operace bude pokračovat.
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Rusko stále častěji sahá po zahraničních rekrutech, aby doplnilo stavy své armády, a výrazně zrychluje nábor v Africe. Zaměřuje se především na země se slabými institucemi, omezenou svobodou tisku a nízkou životní úrovní, kde nové vojáky láká na peníze, práci či možnost získat ruské občanství. Jen z Burundi a Zimbabwe mělo během prvních devíti měsíců letošního roku získat více než 1200 mužů.
Ukrajina s dosavadními návrhy na příměří souhlasila a navrhuje zastavit boje na současné frontové linii. Moskva naopak podmiňuje ukončení bojů mimo jiné předáním celého Donbasu, včetně území, která ruská armáda dosud neovládla. Kyjev takové územní ústupky odmítá.
Rusko nyní okupuje přibližně 19 procent ukrajinského území. Trump se od návratu do Bílého domu v lednu 2025 snaží vystupovat jako prostředník, který by přivedl obě strany zpět k jednacímu stolu.
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