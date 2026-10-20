Trump: Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku a moc toho nedělá
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Americký prezident Donald Trump výrazně zmírnil tón vůči Moskvě. Při pondělním rozhovoru s novináři prohlásil, že Rusko se vůči Ukrajině podle něj „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“. Výrok zazněl ve stejný den, kdy ruský dronový útok v parku v obci Nova Vodolaha v Charkovské oblasti zabil šest lidí včetně dvou dětí.
Předchozí noc Rusko zaútočilo na Kyjev více než tuctem balistických raket a podle uvedených informací se zaměřilo také na téměř třicet důležitých energetických zařízení po celé Ukrajině. Trump se k těmto konkrétním útokům nevyjádřil. Místo toho ocenil podle něj zdrženlivý postup ruského prezidenta Vladimira Putina.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas, aby mírová jednání za Ukrajinu vedl někdo jiný než prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na jeho kritiku, že Spojené státy tlačí Kyjev ke kapitulaci před Ruskem.
Trump vzkázal Zelenskému: Je čas, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný
Politika
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas, aby mírová jednání za Ukrajinu vedl někdo jiný než prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na jeho kritiku, že Spojené státy tlačí Kyjev ke kapitulaci před Ruskem.
Trump: Rusko se chová v pořádku
Trump reagoval na otázku, zda by se mohl sejít s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Takovému třístrannému summitu se nebrání, odmítl ale představu, že by hlavním tématem měla být válka na Ukrajině.
„Upřímně řečeno, Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku. Moc toho nedělá,“ řekl.
Hlavním účelem případného setkání Spojených států, Ruska a Číny by podle Trumpa měla být debata o jaderném odzbrojení. O Ukrajině je nicméně připraven hovořit také se Si Ťin-pchingem. Čínský prezident se podle něj v této otázce „choval velmi férově“ a „příliš se do toho nezapojoval“.
Trumpovy výroky následovaly poté, co deník Wall Street Journal informoval, že Putin usiluje o takové třístranné setkání a chtěl by jej využít k dosažení mírové dohody výhodné pro Moskvu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by podle této zprávy u jednání nebyl.
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Trump chválí Putina také kvůli Íránu
Americký prezident ocenil Moskvu rovněž za její postup vůči Íránu. „Pokud jde o Írán, situace je rovněž velmi dobrá. Putin nechává Írán na pokoji,“ prohlásil.
Současně obhajoval nedávné uvolnění amerických sankcí proti Rusku. Trump 9. října oznámil, že se s Putinem dohodl na dočasném zrušení amerických sankcí na vývoz ruské nafty. Minulý týden pak Spojené státy ustoupily také od zavedení nových sankcí proti odběratelům ruské ropy.
Trump rovněž uvedl, že Washington jedná s Kremlem o propuštění významného rukojmího.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Zelenskyj se ostře pustil do Trumpa: Tlačíte nás ke kapitulaci před Ruskem
Politika
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Zelenskyj mluví o tlaku na kapitulaci
Vztahy mezi Washingtonem a Kyjevem se mezitím dál vyostřují. Na Ukrajině vyvolaly stížnosti na přerušení amerického sdílení zpravodajských informací debatu o tom, zda Spojené státy svého dosavadního spojence neopouštějí.
Trump navíc v pondělí prohlásil, že nastal čas, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný než Zelenskyj. Ukrajinský prezident o den dříve v rozhovoru s agenturou Bloomberg naopak uvedl, že Trump vyvíjí na Kyjev tlak, aby se Rusku vzdal.
Napětí se týká také útoků na ruskou energetickou infrastrukturu. Trump už několik týdnů tvrdí, že za vysoké ceny nafty ve Spojených státech nenese odpovědnost válka proti Íránu zahájená jeho administrativou, ale ukrajinské vzdušné útoky na ruské ropné rafinerie. Spor přichází v době, kdy se jeho Republikánská strana připravuje na blížící se americké volby.