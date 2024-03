Slovenská média: Přerušení vztahů je nevídaný krok, Česku překáží sbližování s Ruskem

Jako nevídaný krok označují média na Slovensku rozhodnutí vlády Petra Fialy o přerušení společných jednání s kabinetem slovenského premiéra Roberta Fica. „České politické vedení je přesvědčeno, že už není možné zastírat výrazné rozdíly v klíčových tématech zahraniční politiky,“ napsal například server Aktuality.sk.

Rozhodnutí české vlády přerušit společná jednání s kabinetem slovenského premiéra Roberta Fica je v novodobých vztazích obou zemí krokem nevídaným, ale s ohledem na okolnosti pochopitelným a lze očekávat, že ho po Česku budou následovat další, uvedl slovenský list Denník N po středečním oznámení českého premiéra Petra Fialy, že se v příštích týdnech či měsících neuskuteční česko-slovenské mezivládní konzultace. Slovenská média zaznamenala nejen rozhodnutí českého kabinetu a slovenské ohlasy na něj, ale také například vyjádření českého expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který Fialovu vládu v této záležitosti kritizoval.

„Není důvod, aby naši partneři a spojenci ve strukturách EU či NATO poslouchali, jak je nějaký z řetězu utržený premiér jedné malé země odkázané na jejich podporu urážel a jednal v rozporu s jejich bezpečnostními zájmy,“ uvedl Denník N.

Rozhodnutí české vlády podle listu přichází po mimořádném výkonu představitelů slovenského kabinetu, když Fico v souvislosti s válkou na Ukrajině obvinil Evropskou unii, že jejím jediným plánem je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů, a ministr zahraničí Juraj Blanár se následně sešel v Turecku s ruským kolegou Sergejem Lavrovem.

„Robert Fico zaklíná velkou část společnosti slovy o suverénní slovenské zahraniční politice, jenže zahraniční politika se nedělá jen pro domácí publikum. Nelze donekonečna dělat ostudu, podrývat společné cíle a kdesi v salonech vysvětlovat, že tak činíme, protože potřebujeme nakrmit naše voliče,“ uvedl list.

Podle listu Sme je zrušení společných jednání vlád signálem, že Česku překáží sbližování se slovenské vlády s Ruskem. Psal také o tom, že napjaté diplomatické vztahy mezi Českem a Slovenskem bylo možné pozorovat už minulý týden na schůzce premiérů středoevropských zemí ve formátu V4, kam kromě ČR a Slovenska patří také Maďarsko a Polsko.

Zpravodajský portál Aktuality.sk v reakci na krok Prahy napsal, že české politické vedení je přesvědčeno, že už není možné zastírat výrazné rozdíly v klíčových tématech zahraniční politiky.

Slovenský premiér Fico už ve středu tvrdil, že česká vládní garnitura se rozhodla ohrozit slovensko-české vztahy jen proto, že má zájem podporovat válku na Ukrajině, zatímco slovenská vláda prý otevřeně mluví o míru. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zase oznámila, že že nadále bude usilovat o upevnění vztahů mezi oběma zeměmi. Podle slovenské opozice nese odpovědnost za zrušení jednání vlád Ficův kabinet.