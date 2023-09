Generál Pavel, Zelenskyj, až pak Putin. Politický vkus Slováků se radikálně mění

Slováci ze zahraničních politiků nejvíce důvěřují českému prezidentu Petru Pavlovi, důvěru v něj má 38 procent dotazovaných. Na druhém místě je maďarský premiér Viktor Orbán s 36 procenty, třetí se s minimálním odstupem umístil francouzský prezident Emmanuel Macron, kterému věří 35 procent respondentů. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro slovenskou televizi Markíza.

Zelenskyj předstihl Putina

Čtvrtou nejdůvěryhodnější političkou je pro Slováky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leynová. Ve volbě mezi prezidenty Ukrajiny a Ruska, které sousední zemi napadlo, lídr z Kyjeva Volodymyr Zelenskyj o jeden procentní bod předstihl šéfa Kremlu Vladimira Putina. Tomu důvěřuje necelá čtvrtina dotazovaných, naopak 72 procent oslovených mu nevěří.

Těsný souboj v průzkumu svedl také bývalý americký prezident Donald Trump, jemuž věří 22 procent dotazovaných a je na sedmém místě, se současným americkým prezidentem Joem Bidenem. Ten skončil s 20 procenty osmý.

Důvěra v zahraniční lídry je odlišná u voličů jednotlivých politických stran. Voliči na Slovensku aktuálně nejpopulárnější strany Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica nejvíce důvěřují Orbánovi, Putinovi a Trumpovi. Orbán je na prvním místě i pro voliče strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) bývalého předsedy vlády za Směr-SD Petera Pellegriniho. Na dalších místech je pro ně ale Macron a Pavel.

V průzkumu mezi 9. a 16. srpnem odpovídalo při osobních rozhovorech 1009 respondentů. Seznam hodnocených zahraničních politiků sestavila agentura. Televize Markíza výsledky odvysílala dnes.

