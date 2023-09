Politický diář Jany Havligerové: Jak se prezident postavil na zadní

Prezident Pavel dal vládním politikům na vědomí, že není žádný „hej nebo počkej“ a předvedl, jak se má podle něj chovat odpovědný státník. Penzijní novelu podepsal navzdory některým výhradám. Jak řekl, jako celek jde správným směrem. Zároveň apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou - ovšemže obecně. Jestli si někdo myslí, že postup hlavy státu byl jen naschvál Fialovu kabinetu, je úplně vedle. Nakonec, termín podpisu potřebný pro zamýšlenou platnost novely překročil prezident o jediný den. Třeba to erár připraví jen o pár milionů a ne miliardy korun, jak tvrdí premiér.

Stanjura pobouřil opozici

Ministr Stanjura pobouřil opozici i část příznivců vládní garnitury. Pro příští rok navrhuje státní rozpočet s deficitem ve výši 252 miliard korun. Tedy schodkem mnohem vyšším, než jaký vláda avizovala v květnu při představování konsolidačního balíčku. Chce to zachovat klid. O balíčku – teprve ve druhém čtení – začne sněmovna jednat od úterý. A návrh plánu státních financí také není definitivní. Ještě to bude fičák.

Server PrahaIN si vzal na paškál ministerstvo obrany. Za to, že nábytek nakupuje od maďarské a nikoliv některé české firmy. O kvalifikované posouzení záležitosti byl požádán Radovan Vích, člen Okamurovy partaje, který ve sněmovně zasedá ve stálé komisi pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Jeho názor je jednoznačný: „Kanceláře státních úředníků a vojáků by měly být vybaveny základně, funkčně a úsporně. Velitelé na všech stupních by měli mít v kanceláři plechový stolek, plechovou skříň, odpadkový koš, stolní lampu a pár židlí.“ Co na to ministryně Černochová?

