Scholz: S Trumpem najdeme strategii pro dosažení míru na Ukrajině

Německý kancléř Olaf Scholz věří, že se podaří vyvinout společnou strategii se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem pro dosažení míru na Ukrajině. Šéf německé vlády to podle agentury DPA řekl médiím ze skupiny Funke.

„Jsem přesvědčen, že můžeme vypracovat společnou strategii pro Ukrajinu. Mou hlavní zásadou zůstává, že o ničem nelze rozhodnout, aniž by se k tomu vyjádřil ukrajinský lid,“ řekl Scholz. Dodal, že s budoucím americkým prezidentem hovořil „podrobně“ a že jeho tým si přímo vyměňuje názory s Trumpovými bezpečnostními poradci.

Ukrajina se stává hlavním tématem předčasných voleb v Německu. Ty se budou konat v únoru poté, co se minulý měsíc rozpadla Scholzova vládní koalice tří stran. Vůdce konzervativní opozice Friedrich Merz, který má šanci Scholze sesadit, prohlásil, že Německo by mělo Ukrajině dodat řízené střely Taurus. Scholz se proti takovému kroku postavil s tím, že by mohl vést k eskalaci války, již tato země vede s Ruskem.

Scholz v pondělí na návštěvě Kyjeva oznámil novou německou pomoc Ukrajině. Je to podle něj vzkaz ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že Německo bude stát při Ukrajině tak dlouho, jak bude potřeba.

