Rusové zadrželi podezřelé z útoku na Kerčský most. Mezi nimi pět Rusů

Ruská tajná služba FSB oznámila, že zadržela osm podezřelých z útoku na Kerčský most, celkem pět Rusů a tři občany Ukrajiny a Arménie. Za organizátora útoku podle ruské agentury TASS označila šéfa ukrajinské vojenské rozvědky Kyryla Budanova. Kyjev se k zodpovědnosti za sobotní explozi na mostě, který spojuje Rusko s anektovaným Krymem, nepřihlásil.

Reklama

"V současné době bylo v rámci trestního stíhání zadrženo pět ruských občanů a tři občané Ukrajiny a Arménie, kteří se zúčastnili přípravy zločinu," uvedla FSB. Společně s federální kriminální ústřednou prý služba zjistila, že útok na most zorganizovala rozvědka ukrajinského ministerstva obrany, její náčelník Kyrylo Budanov, její pracovníci a agenti.

„Veškerá činnost FSB a vyšetřovací ústředny je nesmysl. Jsou to falešné struktury, které slouží režimu (ruského prezidenta Vladimira) Putina, takže se k tomu nebudeme vyjadřovat," řekl zástupce tiskového oddělení ukrajinské rozvědky Andrij Jusov veřejnoprávní stanici Suspilne.

Elon Musk údajně jednal s Putinem. Pokud ano, hrozí mu vězení Leaders Politický komentátor Ian Bremmer na Twitteru uvedl, že mu Elon Musk prozradil, že před svým návrhem „řešení“ války na Ukrajině jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Pokud se tak skutečně stalo, Musk porušil jeden z klíčových amerických zákonů známý jako Logan Act, který zakazuje Američanům jednat s cizími vládami. sta Přečíst článek

Na Kerčském mostě, který spojuje ruskou pevninu s protiprávně anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym, se v sobotu po výbuchu zřítila část vozovky a vzplály cisterny na železniční části stavby. Podle ruských úřadů explozi způsobila bomba v nákladním autě. Výbuch si podle ruských médií vyžádal čtyři oběti na životech.

Ruský prezident Vladimir Putin označil masivní ruské raketové údery na ukrajinská města v posledních dnech za odvetu za ukrajinské útoky, mezi které zařadil i "teroristický útok" na Kerčském mostě.

Reklama

Putin podle šéfa britských zpravodajců dělá chyby, jeho jednotky jsou vyčerpané Politika Ruský prezident Vladimir Putin se při vedení války na Ukrajině dopustil strategických chyb, a to i proto, že jeho vedení je prakticky neomezené. V projevu to dnes podle britských médií uvede ředitel britské zpravodajské služby GCHQ Jeremy Fleming. Navzdory masivním pondělním útokům na ukrajinská města podle něj ruským silám chybí munice i zásoby, a Ukrajincům se daří zvrátit počáteční úspěchy Moskvy. ČTK Přečíst článek

Výbušné zařízení bylo podle FSB zamaskováno v rolích polyetylenové fólie na 22 paletách o celkové váze 22 770 kilogramů. Tento náklad byl vypraven na počátku srpna z ukrajinského přístavu Oděsa a do Ruska se dostal přes Bulharsko, Arménii a Gruzii, přičemž se několikrát změnily přepravní dokumenty. Náklad, který jako by odesílala firma z Uljanovska neexistující společnosti na Krymu, byl 7. října naložen na kamion ruského občana Machira Jusubova, který odjel směrem do Simferopolu na Krymu.

Náklad, po celou dobu sledovaný pracovníkem ukrajinské rozvědky, představujícím se jako Ivan Ivanovič, explodoval 8. října ráno na Kerčském mostě. FSB podle agentury Interfax dodala, že vyšetřování pokračuje, a zdůraznila, že všichni organizátoři a spolupachatelé, včetně cizinců, budou pohnáni k odpovědnosti.

FSB dnes také ohlásila, že zmařila „teroristický útok", který chystaly ukrajinské tajné služby proti dopravnímu terminálu v ruském Brjansku, a zadržela přitom ukrajinského občana, který nyní spolupracuje s vyšetřovateli.