„Rusko chce víc než Ukrajinu.“ Trump a Rutte varovali Putina, aby nerozšiřoval válku
Donald Trump a šéf NATO Mark Rutte společně varovali Rusko před rozšířením války na Ukrajině. Jejich výzva přichází pouhý týden po Trumpově setkání s Vladimirem Putinem, kterého americký prezident označil za přítele. Evropa mezitím upozorňuje na rostoucí bezpečnostní hrozby a Německo varuje, že ambice Kremlu mohou sahat daleko za Ukrajinu.
Ještě před týdnem americký prezident Donald Trump označoval Vladimira Putina za svého přítele. Nyní společně s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem vyzval Moskvu, aby se vyvarovala jakýchkoliv kroků, které by mohly rozšířit válku na Ukrajině. Oba představitelé vydali společné prohlášení po středečním jednání v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago, které označili za „velmi přínosné“. Informovala o tom stanice CNBC.
„Hovořili jsme také o tom, jak důležité je, aby se Rusko vyvarovalo jakýchkoliv kroků, které by mohly úmyslně či neúmyslně rozšířit válku, a o potřebě dosáhnout mírového řešení konfliktu co nejrychleji,“ uvedli Trump a Rutte. Vedle téměř pět let trvající ruské války proti Ukrajině se zabývali také konfliktem s Íránem.
Žhářské útoky, výbušniny a sabotáže evropské infrastruktury. Rusko podle nové studie stále častěji sahá k nebezpečnějším operacím, kterými se snaží narušit pomoc Ukrajině. Hlavními terči zůstávají Německo a Polsko. Evropské tajné služby sice dokážou více útoků překazit, Moskvu však zatím od dalších akcí neodradily. Analytici varují, že sabotážní kampaň nemusí skončit ani případným příměřím na Ukrajině.
Ani mír na Ukrajině nemusí Evropě přinést klid, varuje studie. Rusko stupňuje sabotáže
Politika
Žhářské útoky, výbušniny a sabotáže evropské infrastruktury. Rusko podle nové studie stále častěji sahá k nebezpečnějším operacím, kterými se snaží narušit pomoc Ukrajině. Hlavními terči zůstávají Německo a Polsko. Evropské tajné služby sice dokážou více útoků překazit, Moskvu však zatím od dalších akcí neodradily. Analytici varují, že sabotážní kampaň nemusí skončit ani případným příměřím na Ukrajině.
Evropa se obává ruských ambicí
Společné varování přichází v době rostoucího napětí mezi Ruskem a evropskými státy. Trumpovo nedávné třístranné setkání s Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, při němž americký prezident ruského vůdce označil za přítele, navíc vyvolalo mezi evropskými politiky pochybnosti o americkém závazku k transatlantické bezpečnosti.
Německý kancléř Friedrich Merz mezitím obvinil Kreml ze stupňování bezpečnostních hrozeb. Poukázal na ruské aktivity v Pobaltí, Polsku a Černém moři. „Rusko přesně ví, co chce. A Rusko chce víc než Ukrajinu,“ prohlásil kancléř. Kreml však opakovaně odmítá, že by usiloval o vojenský střet se zeměmi NATO.
Andrej Babiš odmítá spojovat další miliardy pro Ukrajinu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Česko podle něj potřebuje peníze především na dálnice a nemocnice. Na summitu v Bruselu se tak dostal do názorového střetu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který požaduje, aby se na financování Kyjeva podílela celá sedmadvacítka. Babiš zároveň žádá jasnou odpověď, kdy a jak má válka skončit.
„My to platíme, ale u jednání nejsme.“ Babiš se v Bruselu opřel do pomoci Ukrajině
Politika
Andrej Babiš odmítá spojovat další miliardy pro Ukrajinu s budoucím rozpočtem Evropské unie. Česko podle něj potřebuje peníze především na dálnice a nemocnice. Na summitu v Bruselu se tak dostal do názorového střetu s německým kancléřem Friedrichem Merzem, který požaduje, aby se na financování Kyjeva podílela celá sedmadvacítka. Babiš zároveň žádá jasnou odpověď, kdy a jak má válka skončit.
Ruské útoky nechaly ukrajinské regiony bez elektřiny
Rusko současně pokračuje v útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V posledních týdnech je podle ukrajinských představitelů zintenzivnilo a středeční údery způsobily výpadky elektřiny v pěti regionech. Noční útok na Kryvyj Rih ve střední části země navíc narušil dodávky energie a zastavil městskou elektrickou dopravu. To vše v době nastupující zimy.
Mark Rutte, který se dlouhodobě snaží udržovat dobré vztahy s Trumpem a zmírňovat napětí v NATO, tak nyní společně s americkým prezidentem vysílá Moskvě výzvu k zabránění další eskalace. Zda bude mít společné prohlášení dopad na ruský postup, zatím není jasné.
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