NATO po ruském incidentu přitvrzuje. Rutte slíbil bránit každou píď Polska
Napětí na východním křídle NATO dál roste. Po pátečním narušení polského vzdušného prostoru dvěma ruskými střelami a dronem přijel do Varšavy generální tajemník aliance Mark Rutte a ujistil, že NATO bude bránit každou píď polského území. Polsko zároveň žádá posílení protivzdušné obrany a incident se má v pondělí dostat na stůl Severoatlantické rady.
Generální tajemník NATO Mark Rutte při návštěvě Varšavy ujistil Polsko, že aliance bude bránit každou píď jeho území. Jeho slova přišla den poté, co polští představitelé oznámili narušení vzdušného prostoru země Ruskem. V oblasti nedaleko hranic s Ukrajinou se podle nich zřítily dvě ruské střely a jeden dron.
Rutte podle polských médií uvedl, že NATO průběžně vyhodnocuje stav své obrany a odstrašovacích kapacit a v případě potřeby je upraví. Polští představitelé už v pátek vyzvali alianci, aby posílila protivzdušnou obranu zemí na východním křídle.
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Varšava mluví o ruské provokaci
Polský premiér Donald Tusk a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz označili páteční incident za ruskou provokaci. Podle nich souvisel s cvičením vojáků zemí koalice ochotných, které se konalo na jihovýchodě Polska.
Do vzdušného prostoru zemí NATO během ruské války proti Ukrajině opakovaně pronikají drony. Agentura Reuters upozorňuje, že podobné incidenty zvyšují napětí mezi západní aliancí a Moskvou a posilují obavy z možného rozšíření konfliktu.
Incident projedná Severoatlantická rada
Narušením polského vzdušného prostoru se má podle agentury PAP v pondělí zabývat Severoatlantická rada. Polsko mezitím tlačí na posílení obrany východního křídla a žádá především silnější protivzdušnou ochranu.
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