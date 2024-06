Rusové na internetu nabízejí unesené děti z Ukrajiny k adopci

Rusko na vládních stránkách nabízí k adopci děti unesené z Ukrajiny. Vyplývá to ze zjištění, která zveřejnil deník The Financial Times.

Podle deníku doplňují rostoucí počet důkazů o možných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných Ruskem na Ukrajině. Ukrajinské úřady tvrdí, že po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 bylo do Ruska zavlečeno více než 19 tisíc dětí, z nichž asi čtyři stovky se podařilo vrátit do vlasti za pomoci zprostředkovatelů. Tisíce dětí jsou nezvěstné.

Deník The Financial Times s pomocí nástrojů pro rozpoznávání obličejů, rešerší a rozhovorů s příbuznými a úředníky identifikoval čtyři z Ukrajiny unesené děti nabízené k adopci na ruském vládním portálu. Jedno z dětí mělo zcela změněnou totožnost, u dalšího byla uvedena ruská verze jeho jména. U žádného nebyl uveden ukrajinský původ.

Únosy z dětských domovů

Děti byly uneseny z dětských domovů a odděleny od svých opatrovníků a příbuzných ve městech na jihu a východě Ukrajiny, které se v roce 2022 dostaly pod kontrolu ruské invazní armády. Jejich věk se pohybuje od osmi do 15 let. Nový domov našly v Tulské a Orenburské oblasti a jedno z nich na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym.

Dalších 17 unesených dětí nabízených na uvedené webové stránce již dříve identifikoval deník The New York Times, připomněl deník The Financial Times. Všechny pocházely z jednoho dětského domova v Chersonu.

Poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost Jake Sullivan v souvislosti se zjištěními deníku uvedl, že USA jsou si vědomy „hodnověrných zpráv“ o tom, že Rusko nabízí unesené děti z Ukrajiny na stránkách pro adopci. Tuto praxi označil za „opovrženíhodnou a otřesnou“.

Na ruského prezidenta Vladimira Putina a na kremelskou zmocněnkyni Lvovovou-Belovovou kvůli zavlékání dětí z okupované části Ukrajiny do Ruska loni v březnu vydal zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC). Kreml popírá, že by děti byly z Ruskem obsazených území uneseny.