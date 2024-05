Republikáni hojně navštěvují Trumpův soud, líčení se mění v kampaň o místo potenciálního viceprezidenta

Tiskovky, silná prohlášení, zpochybňování justice. Republikáni si z Trumpova soudu udělali politický mítink. Kdo ví, třeba z této podivné kampaně vzejde i jméno Trumpova viceprezidentského kandidáta.

Trumpův newyorský soud probírající jeho „držhubné“ pro pornoherečku Stormy Daniels je nepřekvapivě velké politikum. Nejenže se hraje o hlasy soudní poroty, ale před podzimními prezidentskými volbami je v sázce i veřejné mínění. Politika se však tvoří i přímo v soudní budově, a to jak na lavici obžalovaných, tak i na místech za ní.

Soudní proces vyvolává velkou pozornost, davy se také snaží dostat přímo do soudní síně. Nejde jen o Trumpovy příznivce, mnozí jsou prostě jen zvědaví. Třeba jedna účastnice přijela ze Skotska a k soudu si odskočila z dovolenkového programu. Další zase chtějí být u toho, jak se tvoří dějiny. Přece jen je to poprvé, kdy exprezident a budoucí kandidát k tomu čelí trestnímu procesu.

Reagovat na unikátní situaci se snaží i politici. Minimálně republikáni však na nic nečekají a soud využívají jako součást kampaně a možnost zviditelnit se. Tento týden to v soudní budově vypadalo trochu jako na sjezdu Republikánské strany. Ukázat, že stojí za Trumpem, přišel i republikánských šéf Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Politici tu rovnou pořádají i tiskové konference, o které jim možná jde více, než o soudní proces za dveřmi.

Soutěž o místo viceprezidenta?

Americká média si všimla, že jedna množina republikánských politiků, má v soudních lavicích navrch. Jsou to ti, jejichž jména padají v kontextu výběru Trumpova spolukandidáta, tedy potenciálního viceprezidenta. Trump své rozhodnutí dosud neoznámil, a tak je soudní tahanice vítanou příležitostí, jak sympatie vítěze primárek nachýlit svým směrem.

Prvním z horkých kandidátů na volební lístek, kteří se u soudu dosud objevili, je senátor z Ohia JD Vance, který platí za Trumpova věrného následovatele. Trumpovi se komparz hodí, protože jeho nohsledi mohou médiím tlumočit pochybnosti o soudu i soudci Juanu Marchanovi a jeho rodině. „Myslím, že tento proces je naprosto směšný. Myslím, že je to falešné stíhání,“ řekl například Vance. Trump samotný už si takto ústa na špacír pouštět nemůže, protože mu urážky a nepodložená obvinění soud zakázal. Dokonce už několikrát, za další pokus by už mohl jít za mříže.

Další známou tváří je Vivek Ramaswamy, kterého si dobře pamatujeme z republikánských debat, kde hojně útočil na protitrumpovskou kandidátku Nikki Haleyovou. Nyní soud přirovnal ke „Kavkově románu“. Ramaswamy dost možná také doufá, že se do Bílého domu podívá spolu s Trumpem.

(Skoro) neznámý favorit

Velmi vážně se v souvislosti s viceprezidentstvím mluví o guvernérovi Severní Dakoty Dougu Burgumovi, ačkoli ho ještě nedávno moc lidí neznalo (a dost možná stále nezná). Burgum kandidoval v primárkách, vždy se ale pohyboval na chvostu. Po konci kampaně však hned podpořil Trumpa, se kterým má podle všeho dobré vztahy i na mezilidské rovině. Ani Burgum u soudu nechyběl.

Sedmašedesátiletý guvernér má i něco, co jeho mladí a neklidní konkurenti nemají. „Je to středoamerický guvernér, kterému záleží více na ekonomice a propojení energetické politiky a národní bezpečnosti než na politickém sebeprosazování, self-made podnikatel, který by mohl být přínosem pro shánění prostředků na Trumpovu kampaň, a partner pro vládnutí bez dramatických situací, který má zjevnou vášeň pro krocení federální byrokracie,“ shrnuje Scott Jennings z CNN.

Množina skloňovaných jmen je však mnohem širší, například už dříve se psalo jako o favoritce o kongresmance z českými kořeny Elisse Stefanikové, senátorovi Timu Scottovi či někdejší mluvčí Bílého domu a aktuálně guvernérky státu Arkansas Sarah Huckabee Sandersové. „Trump však v Burgumovi možná vidí svou vlastní verzi - úspěšného podnikatele, který se v pozdním věku pustil do politiky, aby se pokusil rozbít nefunkční systém vedený neschopnými politiky,“ dodává Jennings.