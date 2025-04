Putinův vyjednavač navštíví Washington. Poprvé od zahájení ruské invaze na Ukrajinu

Vysoce postavený ruský vyjednavač Kirill Dmitrijev tento týden navštíví Washington, kde se setká se zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem, aby s ním probral posílení vztahů mezi Spojenými státy a Ruskem. Půjde o první návštěvu vysoce postaveného ruského činitele v americkém hlavním městě od zahájení ruské celoplošné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. S odvoláním na dva informované zdroje a amerického činitele o tom informuje zpravodajský web stanice CNN.

Návštěva podle CNN zřejmě představuje další krok k oživení rusko-amerických vztahů od lednového návratu Donalda Trumpa do Bílého domu.

Šéf Ruského fondu přímých investic Dmitrijev, kterého si ruský prezident Vladimir Putin vybral jako zvláštního zmocněnce pro mezinárodní ekonomickou a investiční spolupráci, v únoru odcestoval spolu s nejvyššími ruskými představiteli do Rijádu v Saúdské Arábii, aby zde začal jednat o parametrech dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Spolupracoval také s Witkoffem na propuštění amerického učitele Marka Fogela z Ruska, což Trumpova administrativa přivítala jako gesto dobré vůle.

Americká vláda dočasně zrušila sankce vůči Dmitrijevovi, aby mu ministerstvo zahraničí mohlo dát americké vízum, řekl CNN jeden z informovaných zdrojů. Podle druhého zdroje byla také americkému ministerstvu financí podána žádost o dočasné zrušení sankcí.

Trumpova frustrace z Putina narůstá

Mluvčí americké diplomacie CNN na žádost o komentář odpověděl, že vízové údaje jsou podle amerických zákonů důvěrné a nemůže proto komentovat jednotlivé případy. Ministerstvo financí věc komentovat odmítlo a Bílý dům se nevyjádřil.

Dmitrijevův zástupce rovněž odmítl plány komentovat. Kreml však Dmitrijevovu návštěvu USA nevyloučil, jelikož ji označil za „možnou“ a zároveň potvrdil pokračující komunikaci s Washingtonem.

Na Dmitrejeva stejně jako na Putina uvalila kvůli ruské invazi na Ukrajinu sankce administrativa Trumpova předchůdce Joea Bidena. Ministerstvo financí v roce 2022 uvedlo, že „Putin a jeho nejbližší okolí se dlouhodobě spoléhají na Ruský fond přímých investic a Dmitrijeva při získávání finančních prostředků v zahraničí, včetně Spojených států“.

Witkoff , který je Trumpův zmocněnec pro Blízký východ, se zatím setkal s Putinem v Moskvě dvakrát. Zdá se však, že Trump je z Putina čím dál více frustrovaný, jelikož se jednání o ukončení války na Ukrajině zásadně neposunula, píše CNN. Podle tří jejích zdrojů se americký prezident za zavřenými dveřmi táže, zda se Putinovi dá věřit, a dochází mu s Ruskem trpělivost. Putin nejenže odmítl Trumpovu nedávnou výzvu k okamžitému příměří, ale také si klade dodatečné podmínky příměří v Černém moři, včetně zrušení amerických sankcí proti Rusku.

Podobně frustrovaný se ale americký prezident podle CNN zdá být i ze svého ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského, kterého v neděli obvinil z pokusu „vycouvat“ z dohody o ukrajinských nerostech, kterou se s ním americká vláda snaží uzavřít. Trump v této souvislosti poznamenal, že Zelenskyj bude mít „velké problémy“, pokud dohodu nepodepíše.

Putin nabízí USA možnost těžby vzácných kovů, i na okupovaných územích na Ukrajině Politika Moskva a Washington zahájily diskuze o kovech vzácných zemin a dalších projektech v Rusku. Listu Izvestija to ve zveřejněném rozhovoru řekl šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, kterého si ruský prezident Vladimir Putin vybral jako zvláštního zmocněnce pro mezinárodní ekonomickou a investiční spolupráci. ČTK Přečíst článek

Trumpův zmocněnec Witkoff: Překážkou pro ukončení války na Ukrajině jsou okupované části a Krym Politika Ruskem anektovaný ukrajinský poloostrov Krym a čtyři regiony na východu Ukrajiny, které Rusko částečně okupuje, představují největší překážku pro ukončení války. Uvedl to zvláštní zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff v interview poskytnutém kontroverznímu americkému moderátorovi Tuckeru Carlsonovi, ze kterého citovala ruská, ukrajinská a další média. ČTK Přečíst článek