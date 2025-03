Opatrný optimismus. Putin vyslal po jednání s Trumpovým vyslancem vzkaz k příměří

Ruský prezident ve čtvrtek pozdě večer jednal s americkým zvláštním zmocněncem Stevenem Witkoffem o americkém návrhu na 30denní příměří na Ukrajině a vyslechl si informace o amerických názorech na Ukrajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin přes amerického zvláštního zmocněnce Stevena Witkoffa vyslal šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi signály týkající se možného příměří ve válce na Ukrajině. V pátek to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, podle kterého existují důvody k mírnému optimismu.

Putin ve čtvrtek pozdě večer jednal s Witkoffem o americkém návrhu na 30denní příměří na Ukrajině a vyslechl si informace o amerických názorech na Ukrajinu. „Přes Witkoffa Putin předal informace a další signály (americkému prezidentovi Donaldu) Trumpovi,“ cituje Peskova agentura Interfax. Existují podle něho důvody k „opatrnému optimismu“. „Slyšeli jste od Putina velmi důležité prohlášení ... Řekl, že podporuje pozici prezidenta Trumpa, ale dal najevo, že na některé otázky bude nutné společně odpovědět,“ uvedl Putinův mluvčí.

Americký prezident Donald Trump v návaznosti na čtvrteční jednání mezi Washingtonem a Moskvou v pátek uvedl, že existuje velmi dobrá šance, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou skončí. Čtvrteční rozhovory Trump na sociální síti Truth Social označil za produktivní.

Putin ve čtvrtek řekl, že Rusko s návrhy na zastavení bojů na Ukrajině souhlasí, ale „vychází z předpokladu, že příměří by mělo vést k trvalému míru a odstranit základní příčiny krize“. Trump později označil Putinovo vyjádření za slibné, ale neúplné.

Peskov v pátek řekl, že ruská a americká strana budou o načasování telefonátu mezi Putinem a Trumpem jednat poté, co Witkoff šéfovi Bílého domu předá informace o rozhovorech v Moskvě.

Rusko celoplošnou invazi na Ukrajinu zahájilo v únoru 2022. Kyjev s americkým návrhem na příměří souhlasí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po čtvrtečním Putinově prohlášení řekl, že Rusko požaduje v rámci příměří podmínky, jejichž cílem je klid zbraní odložit nebo mu zabránit.

Putin dlouhodobě chce, aby se Ukrajina vzdala svého cíle vstoupit do NATO. Trvá na tom, že si Ruská federace ponechá čtyři ukrajinské oblasti, které v roce 2022 v rozporu s mezinárodním právem prohlásila za součást svého území. Velikost ukrajinské armády by podle šéfa Kremlu měla být omezena a Putin žádá, aby se v sousední zemi konaly prezidentské volby. Ukrajinská ústava to ovšem v době válečného stavu neumožňuje. Putin rovněž chce, aby Západ uvolnil sankce, které na Rusko uvalil v souvislosti s agresí vůči Ukrajině.

Peskov v pátek zpochybnil zprávy amerických médií, podle kterých ruští činitelé chtějí, aby se vrcholných jednání o možnostech ukončení války na Ukrajině neúčastnil Trumpův vyslanec pro Rusko a Ukrajinu Keith Kellogg. „Bylo by absurdní si myslet, že by se ruská strana mohla vměšovat do amerických záležitostí. Takže ne, opravdu to nemohu potvrdit,“ prohlásil Putinův mluvčí.