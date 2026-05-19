Putin přistál v Pekingu. Se Siem bude řešit plyn, Ukrajinu i vztahy se Západem
Ruský prezident Vladimir Putin přistál v Pekingu. Putinova cesta následuje necelý týden poté, co Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Ve středu bude jednat se Si Ťin-pchingem o ekonomické spolupráci, mezinárodních otázkách i energetice. Jedním z témat má být také plynovod Síla Sibiře 2, který by mohl posílit dodávky ruského plynu do Číny.
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý v podvečer SELČ přistál v Pekingu, kde bude ve středu jednat se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. S odvoláním na čínská média to napsaly agentury Reuters a AFP.
Putinova cesta následuje necelý týden poté, co Čínu navštívil americký prezident Donald Trump. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Putinovo letadlo přistálo v Pekingu po 23:00 místního času a přivítal jej čínský ministr zahraničí Wang I, čestná stráž a skupina mladých lidí mávajících čínskými a ruskými vlajkami.
Oba prezidenti podle Kremlu plánují projednat ekonomickou spolupráci mezi oběma zeměmi i „klíčové mezinárodní a regionální otázky“. Návštěva se koná u příležitosti 25. výročí čínsko-ruské smlouvy o přátelství podepsané v roce 2001.
Ve hře je plynovod Síla Sibiře 2
Média dříve informovala, že Putin bude se Siem jednat mimo jiné o navrhovaném novém plynovodu Síla Sibiře 2. Hlavní překážkou realizace plynovodu, který by do Číny mohl z ruských polárních končin přes Mongolsko přepravit dalších 50 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně, dosud bylo to, že se strany nedokázaly dohodnout na ceně ruského plynu.
V Putinově delegaci by měli být šéfové plynárenských společností Gazprom a Novatek a ropné společnosti Rosněfť.
Staří přátelé v Pekingu
Ruský a čínský prezident se naposledy sešli loni v září v Pekingu, kdy Si Ťin-pching nazval Putina „starým přítelem“ a Putin čínského hostitele „drahým přítelem“.
Oba politici spolu pravidelně komunikují, ať už na mezinárodních summitech, prostřednictvím telefonátů, narozeninových přání či kondolencí.
Trump jednal o obchodu i Tchaj-wanu
Trump při státní návštěvě Pekingu mezi 13. až 15. květnem jednal se svým čínským protějškem o obchodu, Blízkém východě či Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území a čínský lídr ho označil za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů.
Nepadla ale zmínka o tom, že by hovořili o snahách o ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022. Čína je největším odběratelem ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž přispívá k financování této války, napsala agentura AFP.
Trump byl prvním americkým prezidentem od roku 2017, který Čínu navštívil. Putin naproti tomu absolvuje už svou 25. návštěvu.
