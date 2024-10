Putin jednal s íránským prezidentem Pezeškjánem

Ruský prezident Vladimir Putin v hlavním městě středoasijského Turkmenistánu jednal se svým íránským protějškem Masúdem Pezeškjánem. Šlo o jejich první osobní setkání od zvolení íránského prezidenta, uvedla ruská agentura RIA Novosti.

Putin čeká, že se s íránským prezidentem znovu setká na summitu skupiny rozvíjejících se států BRICS, který se uskuteční tento měsíc v ruské Kazani. Pezeškján uvedl, že doufá, že se v Kazani podaří uzavřít dohodu o strategickém partnerství s Ruskem, napsala agentura TASS.

Putin při setkání s Pezeškjánem poznamenal, že íránského prezidenta očekává v Kazani, kde se plánuje také bilaterální schůzka. Vztahy Íránu s Ruskem označil za strategické a upřímné, sílící každý den, a také ocenil shodu postojů obou zemí na mezinárodní scéně.

Na pořadu dnešní schůzky byla podle Putinova mluvčího bilaterální spolupráce a situace na Blízkém východě.

Írán vystupuje jako spojenec Moskvy ve válce Ruska proti Ukrajině. Ruským vojskům mimo jiné dodal drony Šáhed, používané k útokům na Ukrajinu. Od dovozu mezitím Rusko přešlo k licenční výrobě.

Současně se zhoršuje situace na Blízkém východě, kde Izrael pokračuje v operacích proti teroristickému hnutí Hamás v Pásmu Gazy a militantnímu hnutí Hizballáh, které je nejmohutnější vojenskou silou v Libanonu. Hizballáh, který má i několik ministrů ve vládě a poslance v parlamentu, je stejně jako Hamás podporován Íránem. Tel Aviv také chystá odvetu za íránský útok, při němž na Izrael směřovalo na 200 raket.

