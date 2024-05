Putin: Charkov zatím dobýt nechceme, vše jde podle plánu

Ruské síly podle ruského prezidenta Vladimira Putina v Charkovské oblasti postupují podle plánu. S dobytím druhého největšího ukrajinského města Charkova ale zatím nepočítá. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na ruské agentury TASS a RIA Novosti.

Putin, který končí svou dvoudenní návštěvu Číny, také uvedl, že bude sledovat dění na červnové švýcarské konferenci o Ukrajině. Je ale přesvědčen, že jejím cílem je přijít s ultimátem pro Rusko. Moskva už dříve uvedla, že nebude na summitu, který bude hledat cestu z Ruskem vyvolané války.

Ruský prezident podle agentur také uvedl, že s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem diskutoval o výzvě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k příměří v ozbrojených konfliktech na celém světě v době letních olympijských her v Paříži. Jestli ji Moskva vyslyší, ale nesdělil.

Místo toho Putin, který před více než dvěma roky zahájil válku na Ukrajině, obvinil Kyjev za nynější ruskou ofenzivu v Charkovské oblasti. Rusko podle něj potřebuje nárazníkovou zónu pro vlastní bezpečnost kvůli ukrajinským útokům na ruskou Belgorodskou oblast, která leží u hranic.

Jedenasedmdesátiletý autoritářský politik také na tiskové konferenci zopakoval tvrzení, že Rusko se nikdy nebránilo vyjednávání. V neposlední řadě poznamenal, že se Moskva snaží přijít na to, komu může ve vztahu ke konfliktu na Ukrajině věřit.

Putin zpochybnil politickou legitimitu Zelenského

V souvislosti s možným budoucím podpisem dohody s Ukrajinou Putin zpochybnil politickou legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jeho normální volební období tento měsíc končí, ale kvůli stannému právu vyhlášenému na začátku války se nyní volby neuskuteční.

Putin, kvůli jehož setrvání ve funkci se měnila ruská ústava, na tiskové konferenci dostal otázku, jestli se politická legitimita Zelenského nestává problémem. Řekl, že to je především otázkou pro ukrajinský ústavní soud, ale také, že Rusku na tom záleží. „Pokud jde o podepisování dokumentů, měli bychom je v tak klíčové oblasti podepisovat s legitimními orgány,“ uvedl.

