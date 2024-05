Za mír nyní musí Maďarsko bojovat samo, posteskl si Orbán po atentátu na Fica

Po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica musí Maďarsko bojovat za mír samo, prohlásil konzervativní maďarský premiér Viktor Orbán. Jeho vláda jako jedna z mála v Evropské unii udržuje dobré vztahy s Moskvou navzdory ruské invazi na Ukrajinu, odmítá Ukrajinu vojensky podporovat a kritizuje protiruské sankce Evropské unie.

Reklama

„Po změně vlády po slovenských volbách se Slovensko vydalo na cestu k míru,“ řekl Orbán o Ficově vládě na jednom z vystoupení v rámci volební kampaně před červnovými volbami do europarlamentu.

FOTOGALERIE: Následky raketových útoků na Charkov

Ficův kabinet po nástupu k moci zastavil slovenskou vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Slovenský premiér nedávno kritizoval Evropskou unii, která podle něho není s to přijít s mírovou iniciativou pro Ukrajinu, všechny schůzky státníků členských zemí EU označil za válečné kabinety.

Změna slovenského přístupu k válce na Ukrajině po nástupu Ficovy vlády znamenala „obrovskou pomoc pro Maďarsko“, řekl Orbán. „V klíčových měsících byl Robert Fico z práce vyřazen. Doufáme v jeho uzdravení, ale dnes musíme za mír bojovat sami,“ uvedl také maďarský premiér. „Od nynějška musíme bojovat s dvojnásobnou silou,“ dodal.

Atentát na Roberta Fica děsí lídry unijních zemí před volbami do Evropského parlamentu Politika Ve stále vyhrocenějším politickém ovzduší byl pokus o atentát na jednu z nejkontroverznějších osobností Evropské unie to poslední, co bylo před červnovými volbami do Evropského parlamentu zapotřebí. Násilí v podobě pěti výstřelů na politika Roberta Fica jen proto, že dělal svou práci, okamžitě znepokojilo celý kontinent před hlasováním naplánovaným na 6. až 9. června, napsala agentura AP. ČTK Přečíst článek

Orbán: Maďarsko podporuje čínský mírový plán pro ukončení války na Ukrajině Politika Čína je jedním z pilířů nového světového řádu a Maďarsko podporuje její mírový plán pro Ukrajinu, řekl maďarský premiér Viktor Orbán po jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Budapešti. Oba politici dali také najevo, že jejich země prohloubí spolupráci. Podle Sia se vydají na „zlatou cestu“ v bilaterálních vztazích. ČTK Přečíst článek