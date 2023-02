Propaganda za miliardu. Kreml nakoupil státní vlajky a nařídil jejich povinné vyvěšování

Rusko od loňského 24. února, kdy zahájilo invazi na Ukrajinu, vyčlenilo přes miliardu rublů (295 milionů korun) na nákup státních symbolů. Je to stokrát víc, než kolik ruské úřady vydaly za podobné výdaje v roce 2021, propočítal z veřejně dostupných dat nezávislý server Věrstka.

Rusko od začátku války zadalo 80 takových tendrů. Velkou část z nich vypsalo v rámci federálního projektu vlastenecké výchovy, který mimo jiné do vzdělávacích zařízení umisťuje státní symboly.

Ruské školy musí od 1. září 2022 na začátku každého týdne slavnostně vyvěsit vlajku a zahrát státní hymnu. Podle ruskojazyčného serveru BBC je to jeden z důvodů, proč na státní symboly – vlajky či znaky – země vynaložila tolik prostředků.

Největší obnos, 125 milionů rublů (37 milionů korun), vynaložily úřady v Dagestánu, republice na hranicích s Ázerbájdžánem a Gruzií. Největší tendr pak zadaly úřady v Kurské oblasti na západě Ruska u hranic s Ukrajinou, kde pro školy nakoupily 571 sad s ruskými vlajkami a znaky.

