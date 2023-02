Rusové na Ukrajině rozmístili již 97 procent své armády, tvrdí britský ministr obrany

Rusko rozmístilo na Ukrajině téměř celou svou armádu, zvýšilo tlak podél frontové linie na východě země, ale nedosáhlo průlomu. Prohlásil to britský ministr obrany Ben Wallace. Děje se tak týden před ročním výročím začátku ruské invaze na Ukrajinu, upozornil deník The Wall Street Journal.

Ukrajinští představitelé varují před obnovením ruského náporu, který se má shodovat s datem nadcházejícího prvního výročí invaze v příštím týdnu. Někteří západní představitelé však tvrdí, že nová ofenzíva pravděpodobně nebude jedinou událostí. Ruské síly v posledních týdnech zdvojnásobily útoky podél předních linií na východě Ukrajiny a po sérii zvratů v loňském roce dosáhly územních zisků, podotkl The Wall Street Journal.

„Nyní odhadujeme, že 97 procent celé ruské armády je na Ukrajině," řekl britský ministr obrany Ben Wallace ve středu pořadu BBC Today. Ruské síly se snažily postoupit na všech frontách, řekl a dodal: „Ale nezaznamenali jsme, že by toto nahromadění vojenské síly ve velké ofenzívě prorazilo. Viděli jsme snahu postoupit, ale stálo to ruskou armádu obrovské náklady.“

NATO se dohodlo na zvýšení výroby nábojů

Prohlášení britského ministra přišlo v době, kdy USA a další spojenci jednali o dalších dodávek zbraní a armádního vybavení do Kyjeva. V úterý spojenci přislíbili Kyjevu více systémů protivzdušné obrany a více výcviku pro vojáky. Západní země doufají, že vylepší úspěšnost střelby zlepšením ukrajinské taktiky a koordinace prostřednictvím výcviku, řekl americký ministr obrany Lloyd Austin novinářům v Bruselu v sídle NATO.

Bezprostřední prioritou je však munice. Ukrajinští vojáci za poslední rok vypálili na ruské invazní síly tolik nábojů, že spojenci Kyjeva mají potíže s uspokojením poptávky a museli zvýšit výrobu zbraní. Státy Severoatlantické aliance se proto ve středu shodly na spolupráci při rozšíření výroby munice a vojenského materiálu, jehož zásoby se ztenčily kvůli protahující se ruské agresi vůči Ukrajině. Po jednání aliančních ministrů obrany to oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, podle něhož již některé země začaly navyšovat výrobu například dělostřelecké munice.

Ruská vojensko-průmyslová výroba se také snaží udržet krok s válkou, uvedlo ve středu britské ministerstvo obrany. Ministerstvo poukázalo na televizní setkání minulý měsíc, na kterém ruský prezident Vladimir Putin kritizoval místopředsedu vlády odpovědného za obranný průmysl. „Výroba téměř jistě zaostává za ruskými požadavky na zdroje pro invazi,“ uvedlo ministerstvo.