Příměří v pásmu Gazy je blíže než kdy jindy, tvrdí palestinská hnutí

K dohodě o příměří v Pásmu Gazy „je blíže než kdy jindy“. Ve společném prohlášení to v pátek podle agentury AFP oznámily palestinská uskupení Hamás, Islámský džihád a Lidová fronta pro osvobození Palestiny (PFLP). Předpokladem podle nich ovšem je, že si Izrael nebude klást nové podmínky.

V minulých dnech se v katarském Dauhá konala nepřímá jednání mezi Izraelem a Hamásem, která zprostředkovaly Katar a Egypt. Rozhovory oživily naděje na uzavření dohody o klidu zbraní v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích unesených z Izraele loni v říjnu. V pátek se pak v egyptské Káhiře setkali představitelé tří palestinských hnutí, která rukojmí zadržují, tedy islamistických hnutí Hamás a Islámský džihád a sekulární PFLP.

„Možnost dosažení dohody o příměří a výměně vězňů je blíže než kdy jindy, pokud si ovšem nepřítel přestane klást nové podmínky,“ citovala agentura AFP z prohlášení palestinských skupin. Jeden z představitelů Hamásu dnes agentuře řekl, že v posledních dnech nastal významný pokrok v jednání a že většina bodů týkajících se příměří a „výměny vězňů“ byla dohodnuta. V minulosti byli někteří Izraelci unesení do Pásma Gazy vyměněni za Palestince vězněné v izraelských věznicích.

Nynější válka v Pásmu Gazy začala poté, co bojovníci teroristické organizace Hamás a dalších palestinských ozbrojených skupin loni 7. října zaútočili na jih Izraele. Při útoku zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 rukojmích unesli do Pásma Gazy.

Během války v Pásmu Gazy bylo od 7. října 2023 zabito nejméně 45 227 Palestinců a dalších 107 573 bylo zraněno, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze spravované hnutím Hamás. Údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty.

