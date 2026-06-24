Prezident Pavel může do Ankary. Ústavní soud mu předběžně otevřel cestu na summit NATO
Ústavní soud předběžným opatřením vyhověl prezidentu Petru Pavlovi ve sporu s vládou o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Kabinet má podle soudu zajistit, aby byl prezident i jeho doprovod součástí české delegace. O samotné kompetenční žalobě soud rozhodne až později.
Ústavní soud ve středu přednostně projednal návrh prezidenta Petra Pavla na vydání předběžného opatření v kompetenčním sporu s vládou. Plénum soudu dospělo k závěru, že do konečného rozhodnutí je třeba zachovat dosavadní praxi, podle níž se prezidenti summitů NATO účastnili jako součást české delegace.
Soudcem zpravodajem je Pavel Šámal, který po jednání vysvětlil, že soud nyní nerozhodoval o celém sporu mezi Hradem a vládou. Zabýval se pouze tím, zda je nutné rychle upravit poměry před summitem, který se v Ankaře koná 7. a 8. července.
Vláda musí zajistit akreditaci
Prezident v návrhu žádal, aby Ústavní soud vládě uložil zajistit jeho účast na summitu, včetně doprovodné akreditace. Zároveň chtěl, aby se vláda, ministerstvo zahraničí i ministr zahraničí zdrželi kroků, které by mu cestu do Ankary ztěžovaly.
Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře obrátil na Ústavní soud. Žádá předběžné opatření, které by mu umožnilo odjet na vrcholnou alianční schůzku ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil prezidentův postup za směšný a tvrdí, že Pavel si tím dělá kampaň.
Pavel žene spor s Babišem o summit NATO k soudu. Chce do Ankary, premiér mluví o kampani
Politika
Prezident Petr Pavel se kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře obrátil na Ústavní soud. Žádá předběžné opatření, které by mu umožnilo odjet na vrcholnou alianční schůzku ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš označil prezidentův postup za směšný a tvrdí, že Pavel si tím dělá kampaň.
Předběžné opatření tak Pavlovi otevírá cestu na jednání Severoatlantické aliance ještě předtím, než soud definitivně vymezí pravomoci prezidenta a vlády při zastupování České republiky navenek.
Spor začal po rozhodnutí kabinetu
Vláda v pondělí rozhodla, že s účastí prezidenta na summitu NATO nepočítá. Delegaci měl vést premiér Andrej Babiš, doplnit ji měli ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
Pavel následně podal kompetenční žalobu. Tvrdí, že vláda mu svým postupem brání ve výkonu ústavní pravomoci zastupovat stát navenek. Podle prezidenta nejde pouze o jednu zahraniční cestu, ale o nastavení pravidel pro další podobné situace.
Konečný verdikt teprve přijde
Ústavní soud zdůraznil, že předběžné opatření není konečným rozhodnutím ve věci. Neodpovídá tedy definitivně na otázku, kdo má pravomoc rozhodovat o účasti prezidenta na summitech NATO.
Meritem sporu se soud bude zabývat v dalším řízení. Až konečný nález může určit, jaké mantinely mají mít prezident a vláda při reprezentaci České republiky na vrcholných mezinárodních jednáních.