Lukáš Kovanda: Vláda chce utratit desítky miliard korun za plynovody, které už žádný plyn nepřepravují

Český stát má zájem o pořízení plynovodní sítě v zemi. Na čtyři tisíce kilometrů daných plynovodů nyní vlastní firma Net4Gas. Potíž je v tom, že její plynovody nyní už prakticky žádný plyn tranzitně nevedou.

Reklama

Jsou to z hlediska tranzitu v podstatě vyprázdněné roury. Takže vysoce zadlužená firma Net4Gas se tudíž dostává do finanční tísně. Což rmoutí zejména její konečné majitele: německou pojišťovací skupinu Allianz a kanadský penzijní fond OMERS. Fialova vláda nyní Allianzu i kanadským důchodcům může vytáhnout pořádný trn z paty. Na účet českého daňového poplatníka a svým způsobem i na účet českého důchodce, ovšem.

Ale popořadě. Ve druhém letošním čtvrtletí se přes Česko plynovody společnosti Net4Gas přepravilo jen 151 milionů metrů krychlových plynu, tedy meziročně o bezmála 98 procent méně. Podobný fatální kolaps přepravy plynu nastal také v letošním prvním čtvrtletí. Důvod je prostý. Z důvodu odstřižení Česka od ruského plynu nyní do vlasti proudí plyn z Norska a z terminálů na zkapalněný plyn, dovážený ze zámoří. Tento plyn svoji „pouť“ končí v Česku. Nikam dále už neproudí. Takže Net4Gas tím pádem nemůže vybírat poplatky za tranzitní přepravu plynu dále.

Lukáš Kovanda: Proč koruna chrání před inflačními dopady války na Ukrajině lépe než euro Názory Dnes je to přesně rok a půl od předvečera ruské invaze na Ukrajinu, k níž došlo loni 24. února. Za tu dobu koruna vůči dolaru oslabila o 2,5 procenta, přičemž euro ztratilo 4,4 procenta, plyne z dat agentury Bloomberg platných k dnešnímu popoledni. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Slovensko a Rakousko nyní už opět odebírají takřka výhradně plyn ruský – ten však k našim dvěma zmíněným sousedům proudí jinými plynovody, než jsou ty na území Česka. Přitom ještě loni na podzim proudil nemalý objem plynu z Česka na Slovensko. A společnost Net4Gas tedy mohla vybírat příslušné poplatky za tranzit.

Od sklonku loňského roku navíc společnosti Net4Gas nic neplatí ani ruský plynárenský kolos Gazprom. Ten si v minulosti pronajal plynovody na českém území, aby jimi mohl dodávat plyn z potrubí Nord Stream ze severu Německa do jeho jižní části, do Rakouska, Itálie a na Slovensko. Loni v září však došlo k fatální explozi jak na Nord Streamu, tak nikdy nezprovozněném „sesterském“ Nord Streamu 2. Tato potrubí vedla či měla vést plyn z Ruska přímo na sever Německa, avšak po explozích, při nichž došlo k jejich těžkému poškození, nyní plyn vést nemohou, i kdyby to bylo politicky průchodné – což ani není.

Lukáš Kovanda: Kdo může za to, že Česko má pátou nejvyšší inflaci v OECD? Názory Česko mělo v červnu pátou nejvyšší míru inflace ze zemí OECD, vyplývá ze studie společnosti Utility Bidder, kterou zveřejnila ČTK. Meziroční inflace činila v Česku podle studie 9,7 procenta. Vyšší už v rámci OECD byla pouze v Turecku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Nejnižší míru inflace naopak v červnu vykazovaly Švýcarsko, Řecko a Španělsko. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Gazprom tedy evidentně nevidí důvod, proč by měl společnosti Net4Gas dále platit za pronajatou plynovodní kapacitu, když žádný plyn jejich prostřednictvím posílat nebude.

Finanční tíseň společnosti Net4Gas zásadně umocňuje fakt, že při povážlivě tenčících se výnosech z přepravy plynu a pronájmu plynovodů navíc zabředla do obřího dluhu. Ten koncem loňska představoval bezmála 34 miliard korun. Pokud firmu Net4Gas nepřevezme český stát nebo nějaký jiný zájemce, ztrátu 34 miliard budou nějak muset „zalepit“ – půl na půl – Allianz a kanadští důchodci. Jestliže ovšem Fialova vláda plynovody pořídí, podle všeho s nimi převezme i dluh. Takže Allianz, ani kanadští důchodci by v takovém případě nic „zalepovat“ nemuseli. Tedy nemuseli by odepisovat příslušnou ztrátu. Ulevilo by se jim.

Lukáš Kovanda: Stát opět selhal. Patnáctiletí končí na úřadech práce Názory V Česku je nejvíce nezaměstnaných mladých lidí za posledních více než osm let, říká Eurostat. Jejich pracovní perspektivy jsou mizerné, místo nádeničiny proto volí pohodlí mamahotelu. A stát platí, nutno dodat, že svojí vinou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jen na ponížení mimořádné valorizace penzí přitom letos česká vláda ušetřila zhruba 20 miliard korun. Takže pokud by nyní převzala dluh kanadských důchodců vzniklý na již nevyužívaných českých plynovodech – odpovídající tedy zhruba 17 miliardám korun –, vlastně by „vzala českým důchodcům, aby dala těm kanadským“.

Na to, že vládou zvažované pořízení společnosti Net4Gas, je sice možná výhodné pro kanadské důchodce, ale mnohem méně již pro ty české a vlastně celý český stát, upozorňuje ve svém nejnovějším příslušném posudku světově významná ratingová agentura Fitch. Ta letos v květnu společnosti Net4Gas varovně zhoršila rating. Zhoršení ratingu, které v praxi odráží vzestup rizika bankrotu firmy, zdůvodňuje Fitch výše zmíněným citelným poklesem zisku z poplatků za přepravu a pronájmu potrubí.