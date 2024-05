Německo zruší kontroverzní poplatek za tranzit plynu. Síkela to ocenil

Německo chce zrušit kontroverzní poplatek za tranzit plynu, na který si stěžují některé země EU, včetně České republiky. Řekl to dnes státní tajemník pro hospodářské záležitosti Sven Giegold s tím, že se na tom dohodla německá vláda. Vzhledem k tomu, že to vyžaduje změnu zákona, je nejbližším možným termínem pro zrušení poplatku podle něj začátek roku 2025. Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela rozhodnutí Německa ocenil.

Česká republika, Slovensko, Rakousko a Maďarsko stupňovaly tlak na Evropskou komisi (EK), aby zakročila proti spornému poplatku. Ve společném dokumentu požádaly země komisi o konkrétní kroky. Důvodem kritiky je například to, že podle nich tento poplatek ztěžuje odstoupení od dodávek ruského plynu, protože neúměrně zvyšuje náklady na dovoz plynu ze západní Evropy.

Zrušení poplatku by výrazně snížilo náklady na tranzit plynu přes Německo a podpořilo společné úsilí o odklon od ruského plynu. Giegold uvedl, že záměrem poplatku nebylo bránit integraci trhů v Evropě nebo dokonce narušit nezávislost na Rusku, právě naopak. Poplatek byl podle něj použit na financování plnění zásobníků plynu, což má pomoci udržet nezávislejší a stabilnější trh v Evropě.

Poplatek zavedlo Německo na podzim roku 2022 a měl sloužit k pokrytí nákladů na ukládání plynu v zásobnících a zajištění bezpečnosti dodávek. Poplatek se týká společností a spotřebitelů v Německu a dovozců v sousedních zemích, kteří nakupují plyn prostřednictvím německých plynovodů. Německých spotřebitelů se zřejmě zrušení nedotkne. Platnost tohoto poplatku byla nedávno prodloužena do dubna 2027 a od července se má poplatek zvýšit na 2,5 eura (62 korun) za megawatthodinu ze současných 1,86 eura, uvedla agentura DPA.

Rozhodnutí Německa zrušit kontroverzní poplatek ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela kvitoval. Podle něj přispěje k posílení energetické bezpečnosti střední Evropy. Síkela už před čtvrtečním jednání v Bruselu uvedl, že Česko požaduje úplné zrušení sporného poplatku. Německý státní tajemník Sven Giegold následně oznámil, že se na zrušení poplatku již dohodla německá vláda. Vzhledem k tomu, že to vyžaduje změnu zákona, je nejbližším možným termínem pro zrušení poplatku podle něj začátek roku 2025.

„Opět se potvrzuje, že spolupráce na unijní úrovni nejen v oblasti energetiky posiluje všechny členské státy. Oceňuji deklarované rozhodnutí německé vlády upustit od příštího roku od poplatku, který zvýhodňoval dovoz plynu z východu na úkor plynu od našich západních spojenců,” uvedl na sociální síti X Síkela. „Jsem přesvědčen, že německá reakce na naši iniciativu přispěje k posílení energetické bezpečnosti střední Evropy. Je to také jasné potvrzení toho, že právě proaktivní a konstruktivní politika na evropské úrovni je tím nejúčinnějším způsobem jak dosahovat našich cílů,“ dodal.

