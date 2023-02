Politický diář Jany Havligerové: Budíček, vládo. Volba prezidenta už skončila

Ministr financí Stanjura se svěřil tisku, že by kabinet mohl zvýšit daň z nemovitosti, a případně upravit daň z přidané tak, že se sjednotí její nižší sazby. Konkrétní opatření podle něj závisejí na jednání koaličních stran a výsledek politických dohod nebude předjímat. Bylo by fajn, kdyby vládní koalice konečně přišla s uceleným plánem fiskální konsolidace. Hra vadí – nevadí, kdy rezort u odborné i laické veřejností sonduje odezvu na možné zásahy, není moc zábavná.

Reklama

Složí Babiš poslanecký mandát?

Snaží se i ministerstvo vnitra. Přišlo s novým trhákem, popularitu mu má zvýšit pes Lojza. Onen kříženec jezevčíka a kokršpaněla, kterého v prezidentské kampani objevil v útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou expremiér Babiš. Sliboval, že pokud vyhraje, vezme Lojzu na Hrad. Podle ministerstva je nyní psisko smutné, že na Hradě bydlet nebude. Když ale rezort získá víc sledujících, udělá Lojzovi radost a pošle útulku pytel dobrot. A co takhle poslat vnitro k šípku?

Složí Babiš poslanecký mandát nebo ne? Nevíme, ale možná se to brzy dozvíme. Předsednictvo ANO bude hodnotit prezidentskou kampaň a výsledek volby, třeba to předseda při té příležitosti nejvyššímu vedení hnutí prozradí. S pravděpodobností hraničící s jistotou se však dá říct, že od předsednictva téměř unisono zazní – šéfe neopouštěj nás, Byla to nevýhra, výsledek je ale i tak famózní. Pamatuj: ANO, bude líp.

Analytici: Politici by si měli vzít z Pavla příklad. Jeho postoj k Číně je jeden z těch nejrazatnějších Názory Petr Pavel se zcela jasně vymezil vůči Číně, čímž jde s trendem, který se projevuje v rámci Evropské unie. Jasné vymezení zvoleného českého prezidenta Petra Pavla vůči Číně je v souladu se současným trendem zemí Evropské unie, které v poslední době začaly klást větší důraz na otázky lidských práv a nezávislosti Tchaj-wanu. Peking se naproti tomu pokouší vylepšit své vztahy s Evropou a není pravděpodobné, že by v nejbližší době sáhl k zásadním odvetným krokům vůči Česku. Myslí si to evropští odborníci na vztahy s Čínou. Změnu postojů v porovnání s končícím prezidentem Milošem Zemanem označují za jednu z nejráznějších proměn rétoriky v Evropě posledních let. Štěpán Kult Přečíst článek

Na Pavlovu inauguraci dostali pozvání Zeman i Klaus Politika Na inauguraci zvoleného prezidenta Petra Pavla by mohli dostat pozvánku i prezidenti okolních států. České televizi to řekla předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Společná schůze Sněmovny a Senátu, na níž Pavel složí slib a kterou předsedkyně dolní komory svolává, se uskuteční 9. března ve Vladislavském sále Pražského hradu. ČTK Přečíst článek