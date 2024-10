Piráti uzavřeli své internetové fórum pro veřejnost

Piráti si odhlasovali uzavření svého internetového fóra pro veřejnost. Pro návrh hlasovalo 296 ze 456 hlasujících, informoval Deník N. Mluvčí strany uvedla, že s veřejností chtějí Piráti nadále komunikovat stejně jako dosud. Internetové fórum strana využívá k diskusím a hlasováním, v poslední době například o odchodu z vlády Petra Fialy (ODS). Do celostátního fóra Pirátů spadají všichni členové strany.

Po omezení přístupu k internetovému fóru bude mít k on-line jednání přístup fakticky jen člen či registrovaný příznivec strany. „Jako host má přístup na jednání strany registrovaný příznivec či blízký spolupracovník strany (například dodavatelé či externisti), pokud není jednání uzavřené,“ řekla serveru mluvčí strany Lucie Švehlíková. Dodala, že kdokoli jiný má na jednání přístup, jen pokud to schválí celostátní fórum.

Návrh, aby byla z pravidel pro zobrazování obsahu fóra vyškrtnuta formulace „kdokoliv jiný“, podpořila poslankyně Klára Kocmanová. „Veřejnost víc zajímají výsledky diskuse než to, jak diskuse probíhá. Měla jsem od voličů zpětnou vazbu, že bude lepší, když nebudou transparentně diskutovat úplně všechno,“ řekla Deníku N.

Webové fórum patří mezi charakteristiky Pirátů, kteří si zakládají na transparentnosti. Mělo ale i své kritiky, podle kterých takto extrémní otevřenost komunikace má i své nevýhody.

Uzavřít stranické fórum navrhl koncem letošního září pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský. „Piráti se musí zbavit komoušů a ultralevičáků. A vypnout fórum,“ řekl serveru Novinky.cz. Krátce poté Piráti na fóru schválili odstoupení strany od koaliční smlouvy s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starosty a nezávislými (STAN). Strana se rozhodla ve vládě skončit v reakci na rozhodnutí premiéra Fialy odvolat šéfa Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj.

