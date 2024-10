Hráblo Petru Fialovi nebo je mafián?

Bouřlivé politické počasí trvá, a nejde jen o dění ve vládě nebo povolební vyjednávání. STAN si říká o posty pirátských ministrů a náměstků, otázka zní – chce zabrat všechna místa a půjde to až do hrdel a statků? Hledají se také předsedové partají. Sociální demokraté už to mají za sebou, Piráty a KDU-ČSL to teprve čeká. Bude to zajímavé, zvlášť u lidovců.

Pirát Mikuláš Peksa se obává, že premiéru Fialovi hráblo, jelikož chodí do televize a hraje si na zajíčka Ušáčka. Obavy v něm konkrétně vzbudilo vystoupení předsedy vlády v Partii na CNN Prima NEWS. Bývalý europoslanec strany „Pusťte nás na ně“ také soudí, že z vlády vytlačovali Piráty mafiáni. Ti je podrazili, když se s nimi Piráti pokoušeli spolupracovat a dotáhnout některé projekty, aby to v Česku lépe fungovalo. „Nechci říkat, říkal jsem to, ale říkal jsem to.“ Vážně, Peksa to říkal.

Jan Skopeček, ekonomický expert ODS trpí. Piráti se mu za obvinění, že se údajně účastnil konspirační schůzky s premiérem Petrem Fialou, dosud neomluvili. Ve Středočeském kraji, kde kandidoval jako lídr koalice Spolu, tedy kandidát na hejtmana, musel jednání s vítězným ANO, které jediné mu vysněný post nabídlo, odmítnout. A druhý na pásce - hnutí STAN, se kterým dál jedná, zatím trvá na tom, že hejtmanská funkce zůstane Petře Peckové. Uff, to je na jednoho Skopečka moc.

Bartoš: Fiala Piráty podrazil, Spolu směřuje k vládě s Babišem Politika Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a lidovců) začalo cestu ke složení vlády s dosud opozičním hnutím ANO Andreje Babiše, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš, o jehož odvolání z funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj požádá prezidenta premiér Petr Fiala (ODS). ČTK Přečíst článek

Marian Jurečka na začátku roku stanovil pro svoje setrvání v čele lidovců tři podmínky: Strana uspěje v eurovolbách. KDU-ČSL uspěje v krajských a senátních volbách a lidovcům se zvýší volební preference. Nic z toho se nestalo. Proto bude Jurečka znovu kandidovat na předsedu strany. No fakt, napsal to sestrám a bratrům v e-mailu.

Souboj o vedení sociálních demokratů – Jana Maláčová versus Jiří Dienstbier, drtivě vyhrála Jana, řečená Venezuela. Ta chce uzavřít alianci levicových stran včetně KSČM, domácí problémy podle ní mají přednost před zahraniční politikou. Fámy, že se SOCDEM bude slučovat s komunisty, Maláčová důrazně popírá. Členství ČR v EU se nebude zpochybňovat. Na to vezměte jed. Nebo radši ne.