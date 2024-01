Pavel: Útoky Húsíů na námořní dopravu v Rudém moři nelze tolerovat

Provokativní a nebezpečné útoky Húsíů na námořní dopravu na Rudém moři nemohou být dále tolerovány, uvedl na sociální síti X prezident Petr Pavel. Zásah spojenců byl nezbytným krokem k zamezení rostoucímu napětí v regionu, míní.

Spojené státy spolu s Británií a s podporou Austrálie, Kanady, Nizozemska a Bahrajnu udeřily dnes v noci ze vzduchu a z moře proti vojenským pozicím húsíjských povstalců na území Jemenu v reakci na útoky, které povstalci vedou proti obchodním lodím v Rudém moři od listopadu. Húsíové své akce zdůvodňují válkou Izraele v Pásmu Gazy, která začala 7. října teroristickým útokem palestinského hnutí Hamás na Izrael.

„Provokativní a nebezpečné útoky Húsíů na námořní dopravu v Rudém moři nelze tolerovat. Vojenská akce našich spojenců je nezbytným krokem k zastavení rostoucího napětí v regionu a k obnovení bezpečnosti mezinárodních obchodních cest,“ napsal prezident.

Plnou podporu spojencům v nezbytné odstrašující akci vyjádřilo také ministerstvo zahraničních věcí. „Byla vynucena záměrnou eskalací útoků Húsíů proti námořní dopravě v Rudém moři, navzdory opakovaným jasným varováním,“ uvedlo.

„Svobodná a bezpečná plavba v Rudém moři a Adenském zálivu je pro mezinárodní obchod zásadní. Má vliv na nás všechny. Pokud někdo tři měsíce používá protilodní balistické střely, drony a řízené střely, aby to narušil, musí být silou zastaven,“ napsal předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

Stínový ministr zahraničí Jaroslav Bžoch (ANO) upozornil na to, že několik společností se po útocích Húsiů začalo vyhýbat Rudému moři a obeplouvají Afriku. „To má za následek zvyšování cen přepravy, delší dodací lhůty a další náklady, které s námořní přepravou souvisí. Platit to budeme všichni,“ poznamenal.

Dopad to podle Bžocha nemusí mít pouze na obchodní výměnu, ale také na přepravu ropných produktů z Perského zálivu, což by mohlo znamenat prudký nárůst cen ropy. „Vnímám pozitivně, že do Arabského moře vyslala své válečné lodě také Indie s cílem ochránit vlastní civilní plavidla. Podtrhuje to skutečnost, že bezpečná plavba v oblasti je v zájmu všech, nikoli jen západních mocností,“ doplnil.

Číně podle Bžocha bude vyhovovat, že se Spojené státy zaměří na Blízký východ a nebudou věnovat takovou pozornost Tchaj-wanu. „Do karet Pekingu by ale určitě nehrálo, pokud se všechny lodě začnou vyhýbat Rudému moři, protože mnoho z nich vyplouvá z čínských přístavů,“ dodal místopředseda sněmovního zahraničního i evropského výboru.

