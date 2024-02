Výstraha pro povstalce. Unie vyšle do Rudého moře vojenskou námořní misi

Ministři zahraničí Evropské unie schválili na jednání v Bruselu zahájení vojenské námořní mise EU v Rudém moři. Jejím cílem je zajistit bezpečí obchodních námořních tras, na které útočí jemenští povstalci. Strategické velení mise Aspides by mělo sídlit v Řecku, operace ale budou řízeny z italské fregaty.

Reklama

Jemenští šíitští povstalci Húsíové, kteří ovládají velkou část Jemenu včetně hlavního města Saná, od listopadu útočí na komerční plavidla v oblasti. Tvrdí, že útoky jsou reakcí na válku Izraele proti Hamásu v Pásmu Gazy a na podporu, kterou některé země poskytují izraelské vládě. Húsíjské povstalce podporuje Írán.

Agentura DPA dnes informovala, že německá armáda se chce unijní operace zúčastnit s fregatou Hessen. Válečná loď s asi 240 vojáky vyrazila již 8. února z námořní základny ve Wilhelmshavenu směrem do Středozemního moře. Naposledy se nacházela v přístavu na řeckém ostrově Kréta. Loď je vybavena mimo jiné protileteckými střelami, zbraně umístěné na plavidle jsou schopny zasáhnout cíle až na vzdálenost 160 kilometrů. Díky svému radaru může sledovat vzdušný prostor o rozloze celého Severního moře, dodala německá agentura.

Horší než covid. V Rudém moři se teď hraje o prosperitu Evropy Money Útoky jemenských povstalců v Rudém moři mají dopad do ekonomik evropských zemí. Jen co se přehnala jedna inflační vlna, hrozí další. Podle deníku The Wall Street Journal může kvůli tomu Evropa začít ekonomicky více zaostávat za USA. ČTK Přečíst článek

„Zapojení Česka do těchto misí bylo historicky na úrovni jednotlivců, kteří tam pracovali v určitých štábních rolích. Nemáme lodě, které bychom tam mohli poslat. Podobné mise ale podporujeme,” prohlásil již dříve český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Jednotlivé členské země Evropské unie Američanům, kteří spolu s Brity na jemenské povstalce útočí od ledna, v jejich snahách na zajištění obchodních námořních tras v Rudém moři pomáhaly již dříve. Podle amerických představitelů například Nizozemsko poskytlo logistickou a zpravodajskou podporu úderům USA na Húsíe, kteří na civilní dopravu v oblasti opakovaně útočí raketami a drony.

Jarní kolekce v ohrožení. Útoky v Rudém moři zpozdí dodávky zboží z Asie Zprávy z firem Prodejci módy se potýkají se zpožděním dodávek z Asie kvůli útokům Íránem podporovaných jemenských povstalců Húsíů na mezinárodní kontejnerové lodě. Aby se vyhnuli nebezpečí v Rudém moři, přesměrovali lodní giganti jako Maersk, MSC a CMA CGM plavidla na trasu kolem afrického mysu Dobré naděje. Jarní kolekce tak nemusejí být včas u zákazníků a zvýšené náklady na dopravu mohou opět tlačit ceny zboží vzhůru. Denisa Holajová Přečíst článek