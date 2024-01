Týden tradera: Setkání lídrů v Davosu do trhů moc jistot nevneslo

V týdnu trhy mírně ovlivňovaly komentáře přicházející ze Světového ekonomického fóra (WEF), které se koná každoročně v švýcarském Davosu. Letošní zasedání se uskutečnilo během složitého geopolitického období, a to i podle jednoho z představitelů konference, prezidenta WEF Børge Brendeho. Riziková aktiva trápí nadále útoky v Rudém moři, a zprávy z ekonomiky, které spíše podporují scénář o možném pomalejším poklesu úrokových sazeb.

Negativně vyzněl komentář člena Fedu Christophera Wallera, který uvedl, že sice očekává letos snižování sazeb, ale tempo poklesu může být pomalé, protože Fed v tomto ohledu nemá kam spěchat. Vlivný bankéř rovněž nabídl svůj odhad vývoje pro americké HDP. Odhaduje, že v posledním čtvrtletí loňského roku HDP reálně rostlo mezi jedním až dvěma procenty. To by pro inflační očekávání bylo spíše pozitivní, bude zajímavé sledovat, co s daným vývojem v ekonomice udělají zprávy o komplikacích v dodavatelských řetězcích z poslední doby.

Narušena je totiž klíčová dopravní spojnice s Asií. Povstalci, kteří ovládají velkou část Jemenu včetně hlavního města Saná, od listopadu drony útočí na komerční plavidla v oblasti Rudého moře a světová rejdařství tak donutili používat o 14 dní delší trasu kolem Afriky. Tvrdí, že útoky jsou reakcí na válku Izraele v Pásmu Gazy a na podporu některých zemí izraelské vládě. Spojené státy v posledních dvou týdnech proti rebelům opakovaně zasahují.

Dopady konfliktů v Rudém moři doléhají především na Evropu. Americký ekonomický deník The Wall Street Journal tento týden varoval, že pokud se nepodaří situaci rychle vyřešit, hrozí, že Evropa bude ještě více ekonomicky zaostávat za Spojenými státy.

Šéf dánské přepravní společnosti Maersk Vincent Clerc v diskusi na WEF v Davosu řekl, že potíže námořních dopravců v důsledku útoků Húsíů zřejmě potrvají několik měsíců. Cena ropy na přicházející události z regionu zatím vyložené prudkým růstem nereaguje. Za celý týden by americká lehká ropa West Texas Intermediate WTI mohla posílit o více než dvě procenta, zatímco Brent by měl přidat přibližně procento. V obou případech ceny ve čtvrtek stouply poté, co Mezinárodní agentura pro energii (IEA) zvýšila svůj odhad růstu poptávky po ropě v roce 2024.

Podobně složitá se jeví i situace v Číně. Čínská ekonomika vzrostla v roce 2023 o 5,2 procenta, čímž sice dosáhla vládního cíle, ale obavy o dynamiku růstu přetrvávají v souvislosti s vleklou krizí v oblasti nemovitostí, nízkou důvěrou spotřebitelů a podniků. Jedná se o jednoznačně zklamání, ani vládní statistiky, které jsou podle všeho výrazně manipulovány, nemohou zakrýt fakt, že tamní ekonomika si prochází mimořádně složitým obdobím. Praskající bublina na tamním nemovitostním trhu může být ještě letos pro finanční trhy negativním poptávkovým šokem.

