Pákistán bombardoval Kábul i Kandahár. Ministr obrany hovoří o otevřené válce s Tálibánem
Napětí mezi Pákistán a Afghánistán prudce eskalovalo. Pákistán dnes nad ránem podnikl letecké a pozemní údery na pozice afghánského Tálibánu v pohraničí i přímo v Kábulu a Kandaháru. Pákistánský ministr obrany označil situaci za „otevřenou válku“.
Podle afghánských představitelů provedly pákistánské síly vzdušné útoky v několika čtvrtích Kábulu, v Kandaháru a také v provincii Paktíja při hranicích s Pákistánem. Svědci v metropoli hovoří o přelétajících stíhačkách a několika silných explozích. Na záběrech z města je vidět hustý černý dým a rozsáhlý požár v jedné z obytných oblastí.
Pákistánské bezpečnostní zdroje uvedly, že cílem byly pozice, velitelství a muniční sklady hnutí Tálibán podél společné hranice. Obě strany hlásí vysoké ztráty, jejich údaje se však výrazně rozcházejí a nelze je nezávisle ověřit.
Pohár trpělivosti přetekl
Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na sociální síti X uvedl, že jeho zemi došla trpělivost. „Nyní je to otevřená válka mezi námi a vámi,“ napsal.
Ruský nejvyšší soud na žádost generálního prokurátora zrušil zákaz činnosti afghánského islamistického hnutí Tálibán v Rusku. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, uvedla státní agentura TASS.
Hnutí Tálibán už není v Rusku zakázané
Politika
Ruský nejvyšší soud na žádost generálního prokurátora zrušil zákaz činnosti afghánského islamistického hnutí Tálibán v Rusku. Rozhodnutí okamžitě vstoupilo v platnost, uvedla státní agentura TASS.
Zároveň obvinil afghánské vedení, že po stažení sil NATO umožnilo využívat afghánské území k útokům proti Pákistánu a že zemi proměnilo v základnu pro „export terorismu“.
Sporná role
Hlavním zdrojem dlouhodobého napětí je skupina Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), pákistánská odnož Tálibánu. Islámábád tvrdí, že afghánské úřady poskytují členům TTP útočiště. Tato organizace usiluje o svržení pákistánské vlády a zavedení radikálního islamistického režimu. Kábul obvinění odmítá.
TTP je formálně oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, obě hnutí jsou však ideologicky spřízněná a podle analytiků udržují úzké vazby.
Křehké příměří nevydrželo
Vztahy mezi oběma sousedními zeměmi se vyhrotily už loni v říjnu při sérii hraničních střetů, při nichž zahynuly desítky vojáků, ozbrojenců i civilistů. Příměří zprostředkované Katarem a Tureckem sice násilí omezilo, nepřineslo však trvalou politickou dohodu.
Afghánské vládnoucí radikální hnutí Tálibán si začalo pro své twitterové účty nakupovat ikony, které se na platformě zobrazují za názvem profilu a dříve signalizovaly, že jde o „aktivní a ověřený účet významný pro veřejný zájem”, píše BBC. Poté, co Twitter koupil miliardář Elon Musk, začala platforma nabízet placenou službu Twitter Blue, která umožňuje uživatelům, aby si dříve výsadní modré ikony se zaškrtávacím znaménkem koupili.
Tálibán začal na Twitteru nakupovat modré ikony pro ověřené účty
Zprávy z firem
Afghánské vládnoucí radikální hnutí Tálibán si začalo pro své twitterové účty nakupovat ikony, které se na platformě zobrazují za názvem profilu a dříve signalizovaly, že jde o „aktivní a ověřený účet významný pro veřejný zájem”, píše BBC. Poté, co Twitter koupil miliardář Elon Musk, začala platforma nabízet placenou službu Twitter Blue, která umožňuje uživatelům, aby si dříve výsadní modré ikony se zaškrtávacím znaménkem koupili.
Pákistánská armáda v neděli oznámila, že při operacích podél hranic zabila nejméně 70 ozbrojenců. Kábul tvrdí, že mezi oběťmi bylo nejméně 18 civilistů včetně žen a dětí, a označil útoky za porušení suverenity země. Následné afghánské údery pak odstartovaly současnou eskalaci.
Situace na hranicích tak přerostla v nejvážnější ozbrojený střet mezi oběma státy za poslední roky a hrozí další destabilizací regionu.