Orbánova prohra. Maďarsko už připouští, že cenový strop u paliv může padnout

Palivová krize v Maďarsku přechází do kritické fáze. Vládní ministr Gergely Gulyas ve středu uvedl, že zprávy o nedostatku pohonných hmot v zemi jsou „vskutku znepokojivé“. To, zda vláda dále zachová stávající zastropování cen pohonných hmot, podle něj závisí na tom, zda se petrochemickému podniku MOL podaří zajistit dostatek dodávek paliv. O čemž ovšem lze pochybovat.

Reklama

MOL uvedl, že hlavní rafinerie v zemi, Danube, běží pouze na 50 až 55 procent svého celkového výkonu. Důvodem má být to, že se po údržbové odstávce vrací do provozu. Není ovšem jasné, kdy bude moci fungovat naplno. Pokud by to mělo být až za delší dobu, kritická situace se zásobování palivy se v zemi dále vyhrotí.

Zhoršuje ji právě zastropování. To vede k tomu, že se přirozeně nesnižuje poptávka po palivech, zatímco se současně omezuje jejich nabídka. Například zahraniční dodavatelé totiž nejsou tolik ochotní dodávat na maďarský trh, kde právě čelí zastropovaným prodejním cenám. Raději přesměrovávají své dodávky jinam, do jiných zemí, kde zastropování jako v Maďarsku není.

Orbán věští exit Maďarska z EU i rozpad bloku. Peníze z unijních fondů by ale chtěl Politika Maďarský parlament přijal první z balíku protikorupčních zákonů. Vláda premiéra Viktora Orbána se krokem pokouší zabránit ztrátě peněz z fondů Evropské unie, připomněla agentura Reuters. Orbán přitom mezi spolustraníky prohlásil, že „země možná opustí EU okolo roku 2030, pokud se blok dřív nerozpadne“. ČTK Přečíst článek

Rafinérie Danube, která se nachází v obci Százhalombatta, nedaleko Budapešti jihozápadním směrem, zajišťuje 100 procent maďarských palivových potřeb. Rafinérie představuje hlavní rafinační kapacitu společnosti MOL v zemi. V současnosti zpracovává extrémně zlevněnou ruskou ropu Ural.

O víkendu vláda premiéra Viktora Orbána vydala nový výnos, na jehož základě upustí od zastropování cen pohonných hmot tehdy, pokud nebudou dodávky ropy Ural z Ruska dostatečné či pokud právě rafinérie Danube nebude v plném provozu. V poslední době dochází k výpadkům dodávky ruské ropy do Maďarska a obecně jižní větví ropovodu Družba, a to kvůli poměrně intenzivním bojům na Ukrajině, kde Rusko útočí na energetickou infrastrukturu země, včetně právě ropovodů a souvisejících zařízení.