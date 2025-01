Lukáš Kovanda: Co přinese konec ruského plynu EU? Velký problém mají nyní hlavně Slováci

Do Česka prvně od roku 1967 trvale neproudí ruský plyn, Fialova vláda ještě před sněmovními volbami bude moci triumfálně deklarovat úplné odstřižení od ruských energií, i ropy. Bolehlav je to nyní hlavně pro Slovensko, jež už začalo odebírat jako náhradní ázerbájdžánský plyn, jenže pak pohrozil Trump a vše je jinak.

Ukrajinou neteče žádný ruský plyn, což vedle místních zdrojů potvrzují například data agentury Bloomberg. To znamená, že ruský plyn neteče ani do Česka a na Slovensko. A měl by to být nový trvalý stav. Takže se tak v těchto hodinách děje vůbec poprvé od 30. června 1967, kdy byl do Československa spuštěn sovětský plyn tehdy zbrusu novým plynovodem Bratrství. Pozor ale, ruská ropa Ukrajinou teče stále, nakonec končí i v Česku – či alespoň produkty z ní.

Maďarský petrochemický podnik MOL Ukrajinou nadále převáží ruskou ropu – končí pak nejen v Maďarsku, ale i v Česku a na Slovensku. A bude i v dalších měsících letoška, byť Česko by se mělo kolem poloviny roku od tohoto zdroje definitivně odstřihnout. První dodávka ropy Družbou do tehdejšího Československa se přitom uskutečnila ještě o nějakých pět let dříve než první dodávka plynu Bratrstvím, a sice 3. února 1962.

Fialova vláda tak pravděpodobně bude moci ještě před podzimními sněmovními volbami v ČR deklarovat úplné odstřižení od ruských energií, uskutečněné po dlouhých zhruba 60 letech.

Orbánův trik Ficovi nevyšel

Jak je možné, že ruská ropa nadále proudí do Evropy? Ukrajina sice letos v létě sankcionovala ruský ropný podnik Lukoil, ale na rozdíl od potrubního plynu neexistuje v případě plynu v Rusku vývozní monopol. V případě potrubního plynu je vývozním monopolem Gazprom, v případě ropy existují další vývozní podniky, než je Lukoil, například Tatněfť nebo Rosněfť. Ty Ukrajina nesankcionovala. Navíc, Maďarský MOL nyní kupuje ruskou ropu ještě předtím, než ji ropovod přivede na ukrajinské území, takže Ukrajinou už teče coby ropa maďarská. To Ukrajina akceptuje.

Slovensko chtělo podobně převážet plyn, ale premiéru Robertu Ficovi takové řešení neprošlo. Ficův maďarský protějšek Viktor Orbán o takovém řešení hovoří jako o „triku“. Proč jemu s ropou vyšel, a Ficovi s plynem ne? Proč Slovensko nemůže nakoupit ruský plyn ještě předtím, než jej plynovod přivede na Ukrajinu, kterou by tak již obchodně tekl jako plyn slovenský?

Za vším hledej Trumpa

Důvodem dvojího postoje Ukrajiny je zřejmě nově zvolený americký prezident Donald Trump. Zaprvé proto, že Orbán s ním má mnohem lepší vztah než Fico, k čemuž zřejmě přihlíží i Kyjev, byť třeba se „skřípením zubů“.

Zadruhé proto, a významněji, že Ukrajina si potřebuje Trumpa naklonit, aby ten ji neomezoval vojenskou podporu, jak hrozil zejména ve své předvolební kampani.

Takže cokoli teď zvýší šanci, že Slovensko bude muset místo ruského odebírat plyn americký, Kyjev upřednostní.

Jasný vzkaz pro EU

Orbán si svůj „trik“ s ropou dojednal ještě před Trumpovým zvolením loni v listopadu. Před Vánoci však Trump vyslal jasný signál, že chce dostat do EU více amerických energií, když pohrozil novými cly, pokud EU nezačne odebírat více amerického plynu a ropy. Od té doby přitvrdil svůj postoj i Kyjev. Co ještě „za Bidena“ prošlo Orbánovi, onen „trik“, Ficovi „za Trumpa“ neprošlo.

Nezapomeňme přitom, že Fico byl od zajištění dodávek přes Ukrajinu jen krůček. Vždyť začátkem prosince 2024 Ázerbájdžán už Slovensku plyn dodal, a to v rámci krátkodobého pilotního projektu. Mělo se za to, že tento krátkodobý kontrakt přejde v dlouhodobý a ázerbájdžánský plyn od letoška Slovensku nahradí ten ruský. Leč nestalo se.

K pilotní ázerbájdžánské dodávce, vyhodnocené coby úspěšnou, totiž došlo ještě předtím, než dal Trump tak jasně najevo, jak moc mu záleží na tom, aby EU ve vyšší míře odebírala americké energie.

