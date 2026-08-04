„Odstřihnou“ nám Rusové internet? Irsko jim nechává příliš volnosti
Irsko dlouhodobě ctí vojenskou neutralitu. Zbytek Evropy na něj proto často pohlíží jako na černého pasažéra evropské obrany. Ostatně Irové na obraně šetří nejvíc z EU. Nyní však nejde jen o peníze, ale také o to, zda svou nedůrazností nenechávají Rusku prostor ve velmi citlivém prostoru.
Irsko má v evropské obranné architektuře unikátní pozici. Je sice členem Evropské unie, ale zároveň není v NATO a dlouhodobě ctí vojenskou neutralitu. Mnohým kontinentálním politikům je tento přístup trnem v oku. Například bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves se před rokem rozčílil a uvedl, že jsou Irové „příjemci implicitní bezpečnosti poskytované NATO“.
Na kritice je něco pravdy. Podivný přístup k obraně, který v podstatě spoléhá na Západ – a paradoxně na „nenáviděnou“ Británii – je pro Evropu strategickým problémem. V klidných dobách to nemusí až tak vadit, ovšem tváří v tvář ruské hrozbě je potřeba situaci řešit. O tomto tématu se před několika dny rozepsal britský deník The Guardian.
Irsko totiž není nepatrný a nevýznamný ostrůvek. Země spravuje až desetkrát větší mořskou plochu, než je rozloha samotné země. Z toho se většina rozkládá v Atlantském oceánu. Když vyrazíte lodí z Irska na západ, další stanicí budou až Spojené státy. Irské vody jsou proto velmi důležité. Prochází jimi či jejich bezprostřední blízkostí mimo jiné 75 procent transatlantických internetových kabelů. K tomu se na pevnině nachází velké množství datových center. „Irsko je jedním z nejdůležitějších míst na světě, pokud jde o přenos a ukládání dat,“ konstatuje server TechCentral.ie.
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Ruští špioni vs. slabé námořnictvo
Bylo by naivní si myslet, že se Rusové o neutrální Dublin nezajímají. V poslední době tam prokazatelně vyvíjejí značné úsilí. Dokonce se jim prý podařilo naverbovat do svých služeb člena parlamentu (psali jsme zde). Velké pozdvižení také způsobila stavba ambasády, která měla fungovat i jako špionážní základna. Rusku neuniká ani význam zmíněné části oceánu. Nedávno se tam podívala špionážní loď, která se vydávala za výzkumnou. A není jediným podezřelým plavidlem v irských vodách.
Irové však dávají Rusům k záškodnictví poměrně dost příležitostí. Nejde jen o to, že je Irsko neutrální, ale i o jejich obrannou politiku. Je s podivem, že jako přímořský stát má Irsko o své vody tak mizivý zájem. I o obranu jako takovou. Na tuto položku v rozpočtu dává nejméně v Evropské unii, v roce 2024 dokonce jen 0,2 procenta HDP.
Není těžké si představit, v jakém stavu musí být tamější armáda. The Guardian to ilustruje nedávným pokusem darovat Ukrajině téměř tři desítky ozbrojených vozidel. I když Volodymyr Zelenskyj vítá každou pomoc, tu irskou odmítl. Náklady na jejich přípravu by prý byly vyšší, než by byl jejich přínos.
Podobné to bude i s námořnictvem, které je tradičně slabé. I když se Irsko stalo samostatným státem, vody přenechalo Spojenému království. Před druhou světovou válkou měli Irové jen jednu loď, která doprovázela rybáře – i ta však byla zpočátku neozbrojená. Formálně pak loďstvo existuje až od čtyřicátých let. Vloni byly podle informací zmíněného deníku v provozu pouze dvě z celkových osmi lodí. Jedním z důvodů je i nedostatek námořníků.
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Voliči nemají o obranu zájem. Jak to změnit?
I když si v Dublinu situaci začínají trochu uvědomovat, motivace pro větší změnu bezpečnostní politiky jsou slabé. Když se to řekne jednoduše, obrana Iry prostě nezajímá. V tamější politice to není důležité téma, jak pro voliče, tak pro politiky. I hlavní a vládní strany jako Fianna Fáil nebo Fine Gael, které jinak náleží k proevropským frakcím, jsou neutralitě oddány.
Úspěchy navíc sklízejí i politici, kteří jsou vůči zbrojení velmi citliví až kritičtí, ať už se jednalo o bývalého prezidenta Michaela Higginse či jeho nástupkyni Catherine Connollyovou. Voliče evidentně více zajímají sociální a ekonomické otázky. Těžko lze očekávat, že zájem o bezpečnost posílí, pokud vláda nevyřeší palčivé problémy jako vysoké náklady na život, nedostupné bydlení nebo zdravotnictví.
Irsko aktuálně předsedá Radě Evropské unie, takže se o specifikách tamější politiky více mluví. V evropských médiích přišla na přetřes až přílišná závislost irské ekonomiky na amerických technologických firmách. Stane se tématem i bezpečnostní politika? Podle ministryně obrany Helen McEnteeové bude námořní bezpečnost jedním z důležitých témat.
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