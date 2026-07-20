Karel Pučelík: Pryč s obleky, v Londýně nastává doba triček. Bude to ale Andymu Burnhamovi stačit k úspěchu?
Nový britský premiér Andy Burnham zvládl přechod k moci na výbornou. Teď ale začíná fáze, kdy se popularita začíná tříštit. Skvělý politický marketing mu sice pomůže, bude ho ale muset přetavit do každodenní politiky. Výzvy před Andym Burnhamem jsou nelehké, na své straně však má vysokou popularitu, většinu v parlamentu i oddanou stranu. Dokáže nasměrovat labouristy zpět k úspěchu?
Čerstvý britský premiér si na oficiální pověření od krále Karla III. sestavit vládní kabinet musel vzít oblek a košili, brzy se ale jistě vrátí k obyčejnému tričku a saku. Prý si chce ponechat stejný uvolněný styl, jímž byl známý coby starosta Manchesteru. To ukázal i při svém prvním projevu před sídlem v Downing Street 10, během něhož zůstal tradiční řečnický pultík v kumbále.
Andy Burnham zvládl kampaň a předání moci skvěle. Všechna čest. Politika je také o marketingu a už dlouho se minimálně na britské půdě nenašel politik, který by ho dokázal tak obratně využívat. Ve srovnání s Keirem Starmerem, který tuto stránku politiky příliš nezvládal ani si ji neužíval, je to velká změna.
Ještě před půl rokem byl Burnham starostou, který sice platil za populární figuru, ale cesta k praktické moci byla z jeho pozice trnitá. Starmer a jeho lidé Burnhamův postup blokovali, a kdyby k tomu měli sílu, blokovali by ho dodnes. Drtivá prohra v komunálních volbách však jejich plány nenávratně zpřetrhala.
Nyní je čas na program
Obratnost se Burnhamovi bude hodit i do budoucna. Podmínky rozhodně nebude mít lehčí, než je měl Keir Starmer. Země potřebuje investice, kam se podíváte – ve zdravotnictví, sociálním sektoru i v nepříliš produktivní ekonomice. Zároveň ale vláda nemůže příliš rozhazovat, protože dluh narůstá. Každý riskantní krok navíc může rozkolísat finanční trhy, a tím zdražit státní půjčky.
Británie má nového premiéra. Král Karel III. pověřil šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády, která se má poprvé sejít už v úterý. Burnham střídá v Downing Street Keira Starmera a stává se sedmým britským premiérem za posledních deset let.
Král Karel III. pověřil Burnhama sestavením vlády. Británie má sedmého premiéra za deset let
Politika
Británie má nového premiéra. Král Karel III. pověřil šéfa labouristů Andyho Burnhama sestavením vlády, která se má poprvé sejít už v úterý. Burnham střídá v Downing Street Keira Starmera a stává se sedmým britským premiérem za posledních deset let.
Nyní začne ta náročnější část. Burnham dosud mohl těžit z pozice outsidera ze severu, který se mohl snadno vymlouvat na elitářský Londýn a zkostnatělou státní správu. Ode dneška však centrum reprezentuje on sám. Strategie „krále severu“ padá.
Nový premiér se navíc v průběhu kampaně vyhýbal příliš detailním popisům budoucí politiky. Víme, že chce přesunout pozornost a rozhodovací mechanismy z Londýna do regionů, že mu záleží na sociálních službách nebo že se nebude bát posilovat roli státu v ekonomice ani podporovat výstavbu. Mluvil i o daňovém mixu a dokonce i o dani z bohatství, ovšem tak trochu v hádankách. Ve zmíněném prvním projevu uvedl, že jeho vláda provede největší změny za posledních čtyřicet let, tedy od doby Margaret Thatcherové.
Nový britský premiér Andy Burnham má krátce po nástupu oznámit plán, který znovu otevře otázku těžby ropy a plynu v Severním moři. Podle BBC se debata soustředí hlavně na ložiska Rosebank a Jackdaw u skotského pobřeží. Téma je citlivé i uvnitř Labouristické strany, která ve volebním programu slíbila nevydávat nové licence, zároveň ale čelí tlaku průmyslu, odborů i části vlastních poslanců.
Britové mají pokračovat v těžbě ropy u Skotska. Nový premiér otevírá citlivé téma
Politika
Nový britský premiér Andy Burnham má krátce po nástupu oznámit plán, který znovu otevře otázku těžby ropy a plynu v Severním moři. Podle BBC se debata soustředí hlavně na ložiska Rosebank a Jackdaw u skotského pobřeží. Téma je citlivé i uvnitř Labouristické strany, která ve volebním programu slíbila nevydávat nové licence, zároveň ale čelí tlaku průmyslu, odborů i části vlastních poslanců.
Za vlažnost se bude platit
Očekávání od Andyho Burnhama jsou obrovská. Aby je naplnil, bude potřebovat víc než jen skvělý marketing. Brity trápí vysoké ceny základních životních potřeb a bydlení, zlepšit se musí také zdravotnictví a veřejné služby. To vše vyžaduje hodně peněz a úsilí, přičemž bude třeba se vypořádat s různými zájmy. Jak je známo, setrvačnost státního molochu a na něj navázaných subjektů těžících z blízkosti institucí bývá obrovská. Burnham bude muset rozhodovat, schvalovat i odmítat a stanovovat priority. To nejsou vždy populární kroky.
Burnham bude muset být důsledný a odvážný, aby svá slova proměnil v konkrétní politiku, a hlavně nesmí sklouznout ke klasickému neslanému a nemastnému centrismu, který žádnou reformu neudělá pořádně. Pokud ani za Burnhamovy vlády nepřijde ona „změna“, kterou labouristé slibovali ve volbách před dvěma lety, voliči si toho rychle všimnou. Populisté v čele s Nigelem Faragem na tyto chyby čekají, protože pokud neuspěje Burnham, koho jiného tradiční strany ještě mají v záloze?
Andy Burnham je dnes jedním z nejpopulárnějších britských politiků, v parlamentu má pohodlnou většinu a ve straně silnou podporu. Bylo by trestuhodné nevyužít toho k důkladným reformám. Nezbývá než zakončit citátem z komiksu o Spider-Manovi: „S velkou mocí přichází velká odpovědnost.“
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BBC je instituce, kterou mohou Britům v zahraničí závidět. Má skvělé zpravodajství, zahraniční redakce a zpravodaje i silné regionální pokrytí. K tomu divákům servíruje seriály a filmy světové kvality prakticky zadarmo. Nové vedení však chce šetřit, čímž ohrožuje toto všechno. Nejvíce bude tratit divák, zvláště ten méně majetný.