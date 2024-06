Odplata za Charkov. Ukrajinci zasáhli americkými raketami cíle v Rusku

Ukrajina poprvé zasáhla místo v ruské Belgorodské oblasti, ze kterého Rusové zřejmě raketovými systémy ostřelovali oblast Charkova. Při útoku byly podle vojenských expertů pravděpodobně použity americké rakety GMLRS odpálené z raketometu HIMARS, uvedl ruský nezávislý server Agenstvo.

Reklama

„Zasažení S-400 se může stát prvním potvrzeným případem úspěšného použití západních zbraní proti cílům na mezinárodně uznávaném území Ruska,“ napsalo Agenstvo. Ani Ukrajina, ani Rusko až dosud tento zásah nepotvrdily, upozornil ukrajinský server Fokus.

FOTOGALERIE: Děti v Charkově mají vyučování v tamním metru

Také ten večer informoval o zasažení ruského systému protivzdušné obrany S-300 či S-400, které ovšem ruské síly v nynější válce často používají také k ostřelování pozemních cílů. Upozornil, že gubernátor Belgorodské oblasti na sociálních sítích varoval veřejnost před raketovým útokem.

Agenstvo i Fokus se odvolaly na záběry z místa zásahu, které zveřejnil zpravodajský kanál Dosje špiona.

FOTOGALERIE: Zásahy ruských raket v Charkově

Zasaženo bylo stanoviště ruské protivzdušné obrany u vsi Kiselevo ležící 13 kilometrů od Belgorodu, tvrdí ukrajinský kanál DniproOSINT. Útok se zřejmě stal už v neděli. Na místě byla zničena přinejmenším dvě vozidla s vypouštěcími zařízeni a několik dalších dopravních prostředků, tvrdí analytik Jan Matvejev. O zasažení systému S-400 informoval také jeden z ruských válečných blogerů, který kritizoval nahromadění všech vozidel na jednom místě, takže k jejich zničení postačí jediná raketa.

Už to začíná. Rusové zaplavují sociální sítě deepfake videi o pařížské olympiádě Zprávy z firem Ruští sportovci mají zakázáno soutěžit na letních olympijských hrách pod vlajkou své země. A Rusko se rozhodlo obrátit svůj hněv proti olympiádě a jejímu letošnímu hostiteli, Paříži, napsal list The New York Times. ČTK Přečíst článek

Minulý pátek mluvčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského potvrdil, že Spojené státy zmírnily svůj odmítavý postoj vůči tomu, aby ukrajinská armáda používala americké zbraně k útokům proti cílům na ruském území. Nově je bude moci nasazovat při operacích v okolí Charkova, kde Rusko nedávno zahájilo novou ofenzivu. Britský list The Guardian k tomu napsal, že Ukrajinci tak budou moci využívat raketomety HIMARS k útokům na ruské vojáky a velitelská a kontrolní střediska. „To výrazně posílí naši schopnost reagovat na snahy Ruska o soustřeďování vojáků podél hranice (s Ukrajinou),“ řekl mluvčí Zelenského Serhij Nykyforov.

V posledních dnech se přístup ukrajinských spojenců k použití jimi dodávaných zbraní proti cílům uvnitř Ruska mění. V úterý francouzský prezident Emmanuel Macron při státní návštěvě Německa prohlásil, že Ukrajina by měla mít možnost dodanými západními zbraněmi napadat i cíle v Rusku, ze kterých ruská armáda Ukrajinu ostřeluje a ze kterých útočí. Obdobné povolení zaznělo také z Berlína, podle kterého má Ukrajina v souladu s mezinárodními právními závazky právo se bránit proti útokům vedeným z ruského území.

Zbrojař Strnad: U části munice pro Ukrajinu chybí celé díly. Dodávky se kvůli tomu zdrží Leaders Polovina nakoupených dělostřeleckých nábojů nemůže být dodána na Ukrajinu tak rychle, jak bylo plánováno. U některých nábojů je totiž potřeba doplnit chybějící komponenty. Listu Financial Times (FT) to řekl majitel české společnosti Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad, jehož firma pořizuje jménem české vlády v rámci české iniciativy na pomoc Ukrajině dělostřelecké granáty v Africe nebo Asii. Podle Strnada vzrostly také ceny munice. ČTK Přečíst článek

Energetické lekce z války: Ukrajinci našlapují mezi ozvěnami Černobylu a vyhlídkami obnovy Politika Celý svět prakticky v přímém přenosu každý den sleduje oběti ruského bombardování na Ukrajině, kterým bylo možné aspoň částečně zabránit včasnými dodávkami zbraní ze Západu. Posílení systémů protivzdušné obrany bezpochyby pomůže v přímém boji proti Putinově agresi, ta ale v posledních měsících napáchala obrovské škody v ukrajinském týlu. Tamní energetika se bude vzpamatovávat hůře než loni a podle některých pozorovatelů to může být klíčový faktor celkového ruského úspěchu, zaznívá v analýze Jana Žižky, editora webu Export.cz. Jan Žižka Přečíst článek