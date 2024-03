Středula už není šéfem odborů. Dojel jsem na lajdáctví, budu kandidovat znovu, reagoval

Odborový předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula není předsedou této centrály, přišel tak o pravomoci šéfa odborů. Důvodem jsou pochybnosti kolem jeho členství v odborech kvůli neplacení členských příspěvků.

Situaci má vyřešit mimořádný sněm odborářů, který svolala dnes rada ČMKOS na 25. března. Do té doby budou centrálu řídit místopředsedové. Novinářům to po jednání rady řekli Středula a místopředseda ČMKOS Vít Samek. Středula řekl, že se o předsednický post chce na sněmu opět ucházet.

Blesk v únoru zveřejnil kopii dopisu, který Středulovi zaslala jeho domovská organizace vítkovických oceláren loni začátkem prosince. Napsala mu, že nemá zaplacené příspěvky za pět měsíců, takže mu zaniklo podle stanov členství. Naposledy peníze podle prosincového dopisu poslal za květen 2023. Pokud Středula nebyl podle deníku členem jiných odborů, zanikl mu automaticky i mandát předsedy centrály. Blesk se odvolává na vyjádření právníka.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s asi 270 000 členů. Vedení centrály volí sjezd jednou za čtyři roky. Naposledy se konal v dubnu 2022. Mezi sjezdy může podle statutu ČMKOS předsedu a místopředsedy na návrh revizní komise odvolat sněm. Může také zvolit nástupce. Na návrh revizní komise může také rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu.

Odboráři vyhrožují dalšími protesty, pokud vláda nezačne jednat Politika Odboráři jsou připraveni pokračovat v protestních akcích, pokud s nimi vláda nebude jednat. V úvodu demonstrace proti krokům vlády to řekl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Petr Fiala (ODS) už dopoledne řekl, že kabinet nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ prohlásil premiér v Brně v den stávky ve školství a dalších odborářských protestů. ČTK, dna Přečíst článek

Bylo to lajdáctví

Středula řekl, že příspěvky doplatil ještě před tím, než dostal z odborů vítkovických oceláren dopis. Peníze se mu nejdřív ale vrátily zpět. Poslal je pak znovu.

„Taková situace se v životě tak často nestává, spíš bych si přál, aby se nikdy nestala. Musím poděkovat kolegům, že podpora od vedení a předsedů a předsedkyň svazů byla až mimořádná. Omluvil jsem se jim, že jsem udělal chybu, která se dá stěží omluvit. Oni to vzali nesmírně fér, a proto je i to svolání mimořádného sněmu, aby žádné pochybnosti nebyly,” uvedl Středula. Neplacení příspěvků označil za "lajdáctví", podle něj při placení došlo k prodlení a je dál členem svazu KOVO.