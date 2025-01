OBRAZEM: Z města Rafáh zbyla jen suť. Pod troskami leží tisíce mrtvých

Druhý den příměří v Pásmu Gazy pokračuje prohledávání trosek budov, pod nimiž jsou podle tamních úřadů pohřbeny tisíce těl obětí izraelských úderů z předešlých týdnů a měsíců. Příměří, které vstoupilo v platnost v neděli ráno, zastavilo 15 měsíců trvající boje mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. V průběhu války v Pásmu Gazy bylo zabito více než 47 tisíc Palestinců, uvedly podle agentury Reuters úřady spravované Hamásem. Toto číslo ale podle nich není konečné, neboť nezahrnuje tisíce těl uvězněných v sutinách.

Reklama

„Pátráme po 10 tisíc obětech, jejichž těla stále zůstávají pod troskami,“ řekl mluvčí palestinské civilní ochrany Mahmúd Basal. Nejméně 2840 těl zcela zmizelo, nezůstaly po nich žádné stopy, dodal.

Od počátku války předloni v říjnu bylo v Pásmu Gazy zabito nejméně 47 035 Palestinců a dalších 111 091 jich bylo zraněno, sdělilo dnes podle Reuters tamní ministerstvo zdravotnictví spravované Hamásem. Údaje nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. V průběhu posledních 24 hodin izraelské údery zabily 60 lidí, uvedlo ministerstvo. Dvaašedesát těl obětí předešlých úderů již bylo z trosek zasažených budov vyzvednuto.

V neděli ráno vstoupila v platnost dohoda o příměří, která alespoň prozatím pozastavuje válku v Pásmu Gazy, jež začala 7. října 2023 útokem Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin na jih Izraele. Útočníci při tom zabili na 1200 lidí, převážně civilistů, a dalších zhruba 250 lidí unesli do úzkého pobřežního pásma jako zajatce. Původní čas zahájení příměří byl však ráno o asi tři hodiny odložen kvůli sporům o jmenný seznam rukojmích, který měl Hamás podle dohody včas zveřejnit. Seznam byl zveřejněn se zpožděním, přičemž izraelská armáda mezitím pokračovala v úderech, které zabily desítky lidí.

Reklama

V rámci dohody Hamás v neděli propustil tři rukojmí. Trojice žen v zajetí strávila 471 dní. Izrael dnes za to výměnou propustil 90 palestinských vězňů zadržovaných v izraelských věznicích. Podle seznamu, který poskytla agentuře AP komise pro vězeňské záležitosti palestinské samosprávy, jsou všichni propuštění ženy nebo mladiství, nejmladšímu je 15 let.

Dohoda o příměří je výsledkem nepřímých rozhovorů zprostředkovávaných Katarem, Egyptem a USA. Dohoda má ukončit boje mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy a umožnit návrat necelé stovky rukojmích unesených z Izraele výměnou za propuštění téměř 2000 palestinských vězňů z izraelských věznic. Dále má zajistit stažení izraelské armády, návrat palestinských obyvatel vysídlených boji do svých domovů a výrazné navýšení přísunu humanitární pomoci.

Kvůli válce v Pásmu Gazy podle údajů OSN muselo odejít z domovů asi 1,9 milionu obyvatel, tedy přibližně 90 procent populace; mnozí lidé žijí v provizorních stanových táborech. OSN tento měsíc také zveřejnila odhad materiálních škod. Odstranění 50 milionů tun trosek způsobených izraelskými údery může podle ní trvat až 21 let.

OBRAZEM: Východní štít už roste. Poláci budují opevnění na hranicích Zprávy z firem Přes pět metrů vysoký plot s ostnatým drátem, za nimi protitankové zákopy, obří železobetonové bloky spojené ocelovým lanem a minová pole. To vše v délce 800 kilometrů. Tak by mělo do budoucna vypadat opevnění východní hranice Polska, které Varšava plánuje vybudovat v rámci programu nazvaného Východní štít (Tarcza Wschód, East Shield). Výstavba začala v létě 2024, ukončena by měla být do roku 2028. ČTK Přečíst článek