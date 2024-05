Tanky izraelské armády vjely do centra města Rafáh

Izraelské tanky vjely do centra města Rafáh na jihu Pásma Gazy, informuje agentura Reuters s odkazem na svědky z místa. Izraelská armáda se k tomu zatím nevyjádřila, podle Reuters vydá prohlášení k situaci v oblasti později.

Reklama

Izraelská armáda zahájila pozemní operaci v Rafáhu před třemi týdny navzdory tomu, že ji od toho odrazovalo mezinárodní společenství kvůli velkému počtu civilistů v této oblasti. Armáda dosud tvrdila, že nejde o rozsáhlou akci, nýbrž o operace v okrajových částech oblasti.

Izrael reaguje na soud v Haagu: Vedeme spravedlivou válku v souladu s mezinárodním právem Politika Izrael podle společného prohlášení jeho ministerstva zahraničí a Národní bezpečnostní rady neprováděl a nebude v Rafáhu provádět vojenské operace, které by mohly vést ke zničení palestinské populace, celkově, nebo zčásti, píše server The Times of Israel (ToI). Tel Aviv tak reagoval na rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora v Haagu (ICJ), podle něhož má Izrael mimo jiné zastavit ofenzivu v Rafáhu na jihu Pásma Gazy, především aby předešel dalšímu umírání a utrpení palestinských civilistů. ČTK Přečíst článek