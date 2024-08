O zatýkání ve Venezuele informují i dva „novináři“ stvoření umělou inteligencí

O povolebním dění ve Venezuele informují na internetu společně i dva mladí „novináři“, ona se jmenuje La Chama a on El Pana. Na rozdíl od zpráv, které přinášejí, ale nejsou skuteční a autoritářský, režim prezidenta Nicoláse Madura je tak nemůže zatknout, jako to po prezidentských volbách udělal už v případě více než tisíce lidí včetně novinářů. Informoval o tom server BBC Mundo.

Reklama

„Chceme vám říci, že nejsme skuteční. Vytvořila nás umělá inteligence, ale obsah našich zpráv skutečný je, informace jsou ověřené, kvalitní a vytvořené novináři,“ uvádějí věci na pravou míru La Chama a El Pana. Zprávy připravují novináři skutečných místních médií, ale anonymně. Jde o projekt, do něhož se zapojila desítka venezuelských médií a který zaštiťuje organizace Connectas se sídlem v Kolumbii.

„Je to bezprecedentní příklad žurnalistické spolupráce v tomto regionu. Lze tak poskytovat ověřené, přesné a kvalitní informace většímu počtu lidí,“ řekl k projektu ředitel organizace Connectas Carlos Eduardo Huertas.

Jak předejít střelbě? Pomůže AI. Dokáže odhalit ukrytou zbraň i předvídat zločin Zprávy z firem Veřejnost znepokojují stále častější brutální útoky se zbraní, či přímo atentáty na politické osobnosti. Od vraždění na Filozofické fakultě uplynulo více než osm měsíců a politici i odborníci stále hledají řešení, jak podobným zločinům předcházet. Michal Nosek Přečíst článek

Prezidentské volby ve Venezuele se uskutečnily 28. července a ústřední volební komise už den po nich označila za vítěze a za prezidenta zvoleného na další období od 10. ledna současnou hlavu státu Nicoláse Madura. Doteď ale nezveřejnila kompletní výsledky, což zdůvodnila hackerským útokem. Nejvyšší volební soud, který je stejně jako ústřední volební komise loajální vládě, minulý týden vítězství Madura potvrdil.

Reklama

Hlavní koaliční aliance, kterou vede María Corina Machadová, několik dní po volbách zveřejnila na internetu záznamy výsledků voleb z asi 83 procent volebních místností získané díky členům komisí či pozorovatelům opozice u voleb. Podle nich volby se 67 procent hlasů vyhrál opoziční kandidát Edmundo González, zatímco Maduro dostal 30 procent. Ústřední volební komise tvrdí, že vyhrál Maduro s 52 procenty hlasů.

Řada zemí, včetně Spojených států, i Evropská unie vyzvaly Madurův režim, aby zveřejnil kompletní výsledky prezidentských voleb. USA a několik zemí regionu už také uvedlo, že věří výsledkům zveřejněným opozicí a uznává za vítěze voleb Gonzáleze.

Kvůli zveřejnění kopií výsledkových listin z volebních místností, na něž ale mají podle serveru BBC Mundo podle venezuelského zákona právo pozorovatelé u voleb z vládních i opozičních stran, zahájila prokuratura vyšetřování Gonzáleze a Machadové. Viní je ze zločinného spiknutí, uzurpace funkcí, falšování úředních listin či hackerského útoku.

V prvním z devíti videozpravodajství, která byla v rámci operace Retuit zatím zveřejněna, La Chama a El Pana uvádí, že po volbách bylo zatčeno přes tisíc lidí a nejméně 23 osob zemřelo při zásazích proti demonstrantům. Ty provádí spíše než policie ozbrojené civilní skupiny zvané colectivos, které dlouhodobě spolupracují s policií.

Do AI se během následujících čtyř let napumpují stovky miliard dolarů Money Celosvětové výdaje na umělou inteligenci (AI), například na aplikace, infrastrukturu a služby spojené s AI, by se měly do roku 2028 více než zdvojnásobit a dosáhnout 632 miliard dolarů (přes 14 bilionů korun). Vyplývá to z prognózy, kterou na svých internetových stránkách zveřejnila výzkumná společnost International Data Corporation (IDC). ČTK Přečíst článek

Madurova vláda v polovině srpna informovala, že policie po volbách zatkla 2229 „teroristů“, uvedli umělou inteligencí vytvoření novináři v dřívějším videozpravodajství. Podle nich nevládní organizace Foro Penal hovoří o 1263 zatčených, včetně politiků, aktivistů či novinářů. „Proč jsou údaje vlády o zatčených vyšší?“ ptá se avatarka La Chama. „Ochránci lidských práv tvrdí, že se tak vláda snaží zastrašit Venezuelany, aby nepokračovali v protestech,“ odpověděla si.

Tento týden informovala prokuratura o víc než 2400 zatčených, zatímco Foro Penal uvádí téměř 1600 zadržených od 29. července. Zatčení, mezi nimiž jsou i nezletilí, čelí obvinění z podněcování k násilí či z terorismu, za což hrozí až 30 let vězení.