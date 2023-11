Nový balík protiruských sankcí míří na žoldnéře i oligarchy, námitky má Slovensko a Maďarsko

Dvanáctý balík sankcí vůči Rusku, který v těchto dnech bez větších podrobností představila Evropská komise, by měl na černou listinu přidat i příbuzné ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho předchůdce Dmitrije Medveděva a rovněž sedm žoldnéřských společností. Informoval o tom server EU Observer s odvoláním na návrh, který má k dispozici.

Sankce by měly rovněž postihnout zisky, které Rusku plynou z vývozu diamantů. Sankční balík musí ještě schválit členské státy EU, což může být komplikované kvůli výhradám ze strany Maďarska či Slovenska. Hovoří se nicméně o tom, že by měl být schválený do Vánoc.

V návrhu se píše o uvalení sankcí na více než 120 jednotlivců či dalších subjektů za „jejich roli při podkopávání svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny“, uvedlo již dříve tiskové prohlášení šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella. Detaily ale zveřejněny nebyly.

Jak napsal EU Observer, jedním z elitních jmen na seznamu sankcionovaných je i Anna Putinová Civiljovová, dcera Putinova bratrance. Rovněž je tam zmíněn syn exprezidenta Medveděva Ilja a oligarcha a miliardář Rustem Sultějev spolu se svou manželkou Lidijí.

Sankce na žoldnéře

Evropská unie již dříve uvalila sankce na žoldnéřskou Wagnerovu (v přepisu z ruštiny Vagnerovu) skupinu, v jejímž čele stál Jevgenij Prigožin. Ten v srpnu zahynul při leteckém neštěstí. Podle informací ruských médií nicméně skupina opět funguje, obnovila nábor a v jejím čele stojí Prigožinův syn Pavel. EU by v této souvislosti nově chtěla uvalit sankce i na dalších sedm žoldnéřských společností, které nyní působí na Ukrajině.

Návrh nového balíku sankcí rovněž detailně popisuje rozsáhlý zákaz ruských diamantů, který je koordinovaný s Kanadou, Japonskem, Británií a Spojenými státy. V dokumentu je například zmíněn zákaz i všech další šperků, perel a zlata či stříbra obsahujících diamanty. Návrh zmiňuje i „náramkové a kapesní hodinky včetně stopek obsahujících diamanty“.

„Tento zákaz se vztahuje na diamanty pocházející z Ruska, diamanty vyvážené z Ruska, diamanty dovážené přes Rusko a ruské diamanty, které byly zpracovány (broušeny nebo leštěny) ve třetích zemích,“ stojí v návrhu sankcí EU.

Na černou listinu by mělo být přidáno téměř pět desítek jednotlivců a přes sedm desítek dalších subjektů, většinou jde o firmy působící v oblasti obranného průmyslu, ale i letectví či satelitní navigace.