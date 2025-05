Americká vláda přestane sledovat škody způsobené přírodními katastrofami. Moc naznačují klimatickou změnu

Americký Národní úřad pro oceán a atmosféru přestane sledovat dopady velkých přírodních katastrof, jako jsou hurikány nebo požáry. Jde o naplnění vizí nové americké vlády, která odmítá pokračovat v politice demokratů v ochraně klimatu. Data o katastrofách přitom využívali vedle vědců také pojišťovny.

Klimatická změna je hoax a není třeba s tím zatěžovat, a už rozhodně by se na to neměly vydávat žádné veřejné prostředky. S takovou tezí do Bílého domu nakráčel Donald Trump a nyní se tento směr začíná projevovat v celé řadě vládních agentur. Nejnověji to potvrdil Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA), který přestane sledovat přírodní katastrofy působící škodu více než jednu miliardu dolarů, uvedl list The New York Times s odvoláním na oficiální oznámení úřadu.

„Produkt NOAA Billion Dollar Weather and Climate Disasters bude vyřazen a po kalendářním roce 2024 nebude aktualizován,“ uvedl prostě úřad v souborném prohlášení o změnách ve svých službách. Reporty o miliardových katastrofách přitom úřad vydával od roku 1980.

„K nejčastějším katastrofám patří hurikány, sucha nebo lesní požáry. Tyto události jsou s rostoucí teplotou planety stále častější a závažnější, i když ne všechny katastrofy souvisejí se změnou klimatu,“ uvádí Rebecca Dzombak a Hiroko Tabuchi z NY Times.

Cenná data

Vládní data ale nevyužívali jen „woke“ aktivisté, ale také vědci, kteří sledovali, jak se zejména hurikány na území USA projevují, a také pojišťovny. A v neposlední řadě byly podstatné například pro urbanisty, kteří podle nich značně měnili plány pro budoucí rozvoj měst v oblastech, kde se tyto katastrofy nejčastěji dějí.

„Odporuje to logice. Bez této databáze bude americká vláda slepá a nebude moci efektivně řídit rizika spojená s extrémním počasím a klimatickou změnou,“ uvedl profesor Jesse M. Keenan z Tulane University, která sídlí v New Orleans. Právě zde přitom přesně před 20 lety udeřil hurikán Katrina, který způsobil největší přírodní katastrofu na území USA. V cenách z roku 2005 škody činily 125 miliard dolarů, dnes by to bylo přes 200 miliard dolarů.

Demokratický senátor Ed Markey pak na sociální síti Bluesky označil aktuální situaci kolem úřadu NOAA za „anti-vědeckou, anti-bezpečností a anti-Americkou“.

Počet katastrof roste

Nevyřčeným důvodem, proč právě toto přestane vládní úřad sledovat, je právě narůstající počet těchto multimiliardových katastrof. S rostoucí hodnotou majetku pak rostou také škody. Miliardových katastrof, tedy těch, jejichž náklady se vyšplhají na deseticifernou nebo vyšší částku, se v osmdesátých letech uskutečnily v průměru tři ročně (při zohlednění inflace). V současnosti to mezi lety 2020 a 2024 bylo již 23 ročně.

Podle NY Times jich bylo od roku 1980 na území USA celkem 403, vloni se jich přitom uskutečnilo 27, což je druhý nejvyšší počet. Nejhorší byl z tohoto pohledu rok 2023, kdy jich proběhlo 28.

