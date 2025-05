Dalibor Martínek: Bordel kolem maturit. Kdo je tady hloupý? Vláda, nebo studenti

Tisíce studentů si stěžují, a dokonce mladí sepsali petici na ministerstvo školství, že maturitní test z matematiky byl letos příliš složitý. Ministr školství Bek na tuto bouři reagoval slovy, že „vnímá obavy maturantů i jejich rodičů ohledně letošního testu z matematiky.“ Prý situaci bere vážně, chápe, že se mnozí cítí nejistí. Bek zorganizuje odborné posouzení testu. Plánuje přizvat další odborníky a vytvořit více nezávislých panelů.

Přístup ministra Beka a vlastně celá situace kolem maturit vypadá jako jakýsi středoafrický nepořádek. Máme tady skoro dvacet let uměle vytvořený orgán ministerstva školství, Cermat, který připravuje zkoušky na gymnázia. Od roku 2011 i maturitní testy. Jak tito experti ústavu vymýšlejí testy, že jejich výplod musí zkoumat jiná skupina expertů? A co je to za ty jiné experty? Nějaký další Cermat, který kontroluje práci prvního Cermatu?

V přípravě zkoušek, které rozhodují o osudu dětí, je v Česku dvacet let chaos. Každý rok se opakuje, že některá centrálně připravená úloha nebyla přesně zformulována, že bylo více než jedno řešení. Že jsou testy tu příliš lehké, viz. loňské testy z češtiny (byla to „dávačka“), nebo příliš těžké, jako letos matematika.

Studenti, respektive jejich rodiče se potom odvolávají, komise to přezkoumávají. To není řád.

Jen pro příklad. V roce 2018 byla v přijímacích testech na osmiletá gymnázia, připravených Cermatem, identifikována chyba v zadání jedné z otázek. Odpověď, přestože správná, ale Cermatem hodnocená jako chybná, mohla vyřadit z přijetí do vyššího vzdělávání, a tedy sebrat šanci na dobrou kariéru stovkám dětí. „Budu důrazně požadovat nejen prošetření, jak mohlo k takové systémové chybě dojít, ale i nápravu celé situace,“ uvedl tehdejší ministr školství Robert Plaga.

Současný ministr Bek ve svém vyjádření k obtížnosti letošní matematické maturitní zkoušky naznačuje, že za nespokojeností, za tlakem na ministerstvo a peticí, stojí spíš ambiciózní rodiče než studenti. Jinými slovy vlastně říká, že rodiče by chtěli získat maturitu i pro mladé, kteří na ni nemají. To je jeho podprahové sdělení.

Kdo je tady hloupý?

Jak to tedy je. Jsou současní studenti hloupí, a jejich rodiče je tlačí, nebo se ministerský Cermat chová jako neřízená střela, která si z moci úřední dělá se studenty, co chce? A když něco přepískne, tak ministr vydá prohlášení, že to překontroluje. Už to samo o sobě vypadá jako pěkný nepořádek.

Ano, zaznívá od zaměstnavatelů, že mladí nemají přístup k práci (asi ani k výuce), jak by si představovali. Mladí však vnímají realitu jinak. Tak, jak jsme je to naučili my, nebo sociální sítě. Jsou jinde, než mladí před dvaceti lety. Je jinde i školství? O tom lze pochybovat. Žáci a studenti neustále memorují. Ano, je víc angličtiny, to je dobře. Ale školský systém se za sto let moc neposunul. A potom přijde Cermat se svými experimenty, a studenti narazí. A bouří se. A ministr prohlásí, že všechno přezkoumá. Že za to možná mohou rodiče.

Více než neustálé přezkoumávání výsledků zkoušek by českému školství pomohlo držet krok s dobou. Aby nemuseli studenti a žáci, respektive jejich rodiče, platit před důležitými zkouškami tisíce korun soukromým společnost, které by je na tyto životní zlomy připravily. Což samozřejmě vyřazuje ze vzdělávacího systému děti sociálně slabších. A potom se na vládě vymýšlejí pro tyto dotace.

Žáci a studenti se roky něco učí, ale aby prošli důležitou zkouškou, musí se za peníze na to připravovat? To je zvrácenost. Na co potom máme veřejné školství? A na co máme Cermat, který si pod občasným dozorem tu toho, tu jiného ministra, dělá ze studentů šoufky a žene je do oněch přípravných firem. To není školství 21. století. Nebo, bohužel, v Česku ano.

