Největší zbrojní zakázka v dějinách Izraele, země dodá Německu systémy Arrow-3

Německo od Izraele koupí protivzdušné systémy Arrow-3. Dohodu dnes v Berlíně podepsali německý ministr obrany Boris Pistorius a jeho izraelský protějšek Joav Galant, píše agentura Reuters. Transakce v hodnotě bezmála čtyř miliard eur, což je v přepočtu skoro 100 miliard korun, je podle Galanta největší zahraniční zakázkou pro zbrojní průmysl v dějinách Izraele.

„Je to bez přehánění historický den pro obě naše země,“ řekl německý ministr Pistorius. Podle něj válka na Ukrajině ukázala, jak je důležité mít efektivní a moderní protivzdušnou obranu.

Podle Galanta je prodej systému Arrow-3 Německu největším zahraničním kontraktem v dějinách izraelského zbrojního průmyslu. Systém se Izraeli velmi osvědčil, uvedl Galant. „A stejně dobře ochrání i Německo a jeho občany,“ dodal. Arrow-3 lze podle něj integrovat bez problémů i do systému NATO.

Protivzdušný systém Arrow-3 ČTK

Konečná smlouva bude podle agentury DPA podepsána zřejmě v říjnu, až peníze na nákup schválí rozpočtový výbor Bundestagu. Akvizici ale již dva výbory německého parlamentu posvětily a prodej schválily i Spojené státy, které se k záležitosti vyjadřují, protože systém používá i americké technologie.

Německo bude nákup financovat ze svého fondu na modernizaci armády, který dostal k dispozici 100 miliard eur. První izraelské systémy by mělo Německo dostat ke konci roku 2025. Plné bojové kapacity by systém měl dosáhnout podle agentury DPA v roce 2030.

Německo o nákupu izraelského systému mluvilo již delší dobu a vytvořilo k tomu i alianci s anglickým názvem European Sky Shield Initiative, ve které je i Česká republika. Některé evropské státy, například Francie, za to Berlín kritizovaly, protože se nezaměřil na vývoj a nákup systému evropské provenience.