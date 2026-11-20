NATO výměnou za Donbas? Rusko odmítá i „kvazičlenství“ Ukrajiny v alianci
Moskva znovu narýsovala červenou čáru pro jakoukoli mírovou dohodu s Ukrajinou: Kyjev podle ní nesmí vstoupit do NATO ani získat nic, co by členství připomínalo. Rusko přitom připouští debatu o bezpečnostních zárukách, ale až poté, co Ukrajina tuto podmínku přijme.
Rusko odmítlo možnost, že by se součástí dohody o ukončení války stal vstup Ukrajiny do NATO nebo jakákoli jeho obdoba. Máměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, kterého cituje agentura Bloomberg, označil za nepřijatelnou i variantu „kvazičlenství“ či jiné kreativní řešení, které by Kyjevu poskytlo bezpečnostní garance blížící se plnému členství v alianci. „Dokonce i hledání nějaké formulace kvazičlenství Kyjeva v NATO a snaha najít v této oblasti nějaké ‚kreativní‘ řešení je pro nás nepřijatelné,“ uvedl.
Moskva tak reaguje v době, kdy Spojené státy tlačí na evropské spojence Ukrajiny, aby se zapojili do širších jednání o bezpečnostním uspořádání Evropy. Rjabkov byl součástí ruské delegace při americky vedených rozhovorech s Ukrajinou v Abú Zabí. Po nich američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Moskvě s Vladimirem Putinem a následně v Dublinu s Volodymyrem Zelenským.
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NATO výměnou za Donbas?
Zelenskyj následně uvedl, že se ho američtí vyjednavači ptali, zda by byla Ukrajina ochotná vzdát se Donbasu výměnou za členství v NATO. Podle něj šlo o první případ, kdy takový návrh zazněl. Kyjev zároveň požaduje jako „naprosté minimum“ bezpečnostní garance založené na článku 5 NATO, tedy principu kolektivní obrany. Američtí představitelé podle Zelenského odpověděli, že by mohlo jít o něco podobného článkům 4 a 5 aliance, Ukrajina ale podle něj potřebuje jasnější podmínky.
Putin dlouhodobě trvá na tom, že Ukrajina do NATO vstoupit nesmí. Witkoffovi a Kushnerovi také řekl, že přítomnost zahraničních vojáků na ukrajinském území by ohrožovala bezpečnost Ruska a je pro Moskvu nepřijatelná. Bezpečnostní garance přitom Kyjev považuje za klíčovou součást jakékoli dohody, která by měla Rusko odradit od dalšího útoku.
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Moskva: Nejdřív přijměte naše podmínky
Rjabkov dal najevo, že Rusko je ochotné o bezpečnostních zárukách jednat, nikoli však o členství Ukrajiny v NATO. „Až se to stane, myslím, že bude možné jednat o otázce bezpečnostních záruk,“ uvedl s tím, že Moskva dialog neodmítá, ale považuje jakoukoli variantu vstupu Ukrajiny do aliance za zcela nepřijatelnou.
Do debaty se mezitím znovu zapojila i Evropa. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že nastal čas znovu otevřít otázku možného členství Ukrajiny v NATO. Americký prezident Donald Trump naopak evropským lídrům po jednání s Putinem sdělil, že rozhovory podle něj proběhly dobře a že ruský prezident chce válku ukončit.
Putin zároveň pozval evropské představitele do Moskvy. „Potřebujeme pochopit, co Evropa do těchto rozhovorů přinese,“ uvedl. O možné schůzce s Moskvou podle Bloombergu jednají také zástupci Francie, Německa a Británie.
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