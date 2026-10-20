Putin chce rozvrátit Evropu, varuje Merz. A Amerika se od Ukrajiny odvrací
Německý kancléř Friedrich Merz varuje, že Rusko podle něj neusiluje jen o vítězství nad Ukrajinou, ale také o oslabení demokratického uspořádání v Evropě. Zároveň upozorňuje, že evropské země budou muset převzít větší díl odpovědnosti za vlastní obranu i podporu Kyjeva, pokud se Spojené státy budou od Ukrajiny dál vzdalovat.
Německý kancléř Friedrich Merz výrazně přitvrdil ve své rétorice vůči Moskvě. V rozhovoru, o němž informovala agentura Bloomberg, varoval, že Evropa podle něj stále podceňuje rozsah ruského vlivu a skutečné cíle Kremlu. „Největší obavy mám z toho, že ruský vliv na naše společnosti je podceňován,“ řekl Merz. „Rusko je na cestě k destabilizaci celého politického uspořádání našeho evropského kontinentu.“
Podle německého kancléře nejde pouze o územní zisky na Ukrajině. „Nevidí, jaký je skutečný cíl Ruska. Nejde jen o územní zisky na Ukrajině. Bojí se demokracie. Bojí se otevřených společností. Bojí se úspěchu evropské integrace,“ prohlásil. Merz tak spojil válku na Ukrajině s širším střetem o podobu evropského politického uspořádání.
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Trump: Rusko se vůči Ukrajině chová v pořádku a moc toho nedělá
Politika
Donald Trump znovu překvapil výrokem o válce na Ukrajině. Americký prezident prohlásil, že Rusko se vůči napadené zemi „chová v pořádku“ a „moc toho nedělá“, přestože ve stejný den ruský dronový útok zabil šest lidí včetně dvou dětí a předchozí noc Moskva útočila na Kyjev balistickými raketami. Trump zároveň připustil společný summit s Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem a hájil uvolňování amerických sankcí proti Rusku.
Berlín mluví o stínové válce
Německo v posledních měsících obviňuje Moskvu z rostoucího počtu incidentů. Merzova vláda například tvrdí, že Rusko stálo za neúspěšným dronovým útokem na letiště v Lipsku. Berlín letos také uzavřel ruský konzulát v Bonnu a kulturní centrum Ruský dům v Berlíně, na což Moskva reagovala uzavřením poboček německého Goethe-Institutu.
Také šéf německé zahraniční zpravodajské služby nedávno varoval, že se Německo stalo jedním z hlavních protivníků Ruska ve „stínové válce“. Hrozba ze strany Moskvy podle něj získala „novou, nebezpečnější podobu“ a nelze vyloučit ani scénář, v němž by se největší evropská ekonomika ocitla v násilném konfliktu.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas, aby mírová jednání za Ukrajinu vedl někdo jiný než prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na jeho kritiku, že Spojené státy tlačí Kyjev ke kapitulaci před Ruskem.
Trump vzkázal Zelenskému: Je čas, aby za Ukrajinu vyjednával někdo jiný
Politika
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že nastal čas, aby mírová jednání za Ukrajinu vedl někdo jiný než prezident Volodymyr Zelenskyj. Reagoval tak na jeho kritiku, že Spojené státy tlačí Kyjev ke kapitulaci před Ruskem.
Evropa počítá s menší pomocí Ameriky
Merz zároveň připustil, že evropské státy budou muset nést stále větší část nákladů na podporu Ukrajiny. Německo a další evropské země podle něj už financují ukrajinskou obranu a vybavení bez americké finanční pomoci. „Je to opravdu velká zátěž pro naše rozpočty, je to opravdu velká věc pro Evropskou unii. Ale děláme to a budeme se v tom snažit pokračovat, dokud tato strašná válka neskončí,“ uvedl.
Situaci komplikuje rostoucí napětí mezi Washingtonem a Kyjevem. Bloomberg v textu píše, že americký prezident Donald Trump se v aktuálním sporu fakticky přiklonil na stranu Moskvy. Spojené státy požadují, aby Ukrajina přestala útočit na ruské ropné rafinerie a přijala ústupky, které by umožnily ukončení války. Do Osla, kam má Volodymyr Zelenskyj přijet k dalším jednáním, má podle zdroje agentury dorazit také americký vyslanec Steve Witkoff.
Merz se podle svých slov snaží Trumpa přesvědčit, že silná a stabilní Evropa je i v americkém zájmu. „Pokaždé, když se s Donaldem Trumpem setkám, snažím se ho přesvědčit, že by to mělo být i v jeho vlastním zájmu,“ řekl. Za nepřekročitelnou podmínku případného mírového řešení označil zachování územní celistvosti Ukrajiny.
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Zelenskyj se ostře pustil do Trumpa: Tlačíte nás ke kapitulaci před Ruskem
Politika
Vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem dál houstnou. Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že kroky administrativy Donalda Trumpa působí, jako by měly Ukrajinu přimět ke kapitulaci před Ruskem. Ukrajinský prezident zároveň nabídl zastavení útoků na ruské rafinerie výměnou za další rakety Patriot. Trump kontroval obviněním, že Zelenskyj poškozuje světový trh s naftou a válku ve skutečnosti ukončit nechce.
Zelenskyj mluví o tlaku ke kapitulaci
Napětí mezi Ukrajinou a Spojenými státy mezitím dosáhlo dalšího vrcholu. Zelenskyj v nedělním rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že Spojené státy podle něj záměrně zpomalují internetové připojení Starlink, které je důležité pro ukrajinské vojáky, a zdržují dodávky střel Patriot.
„Domnívám se, že byly podniknuty kroky, jejichž cílem je přesvědčit Ukrajinu ke kapitulaci,“ řekl Zelenskyj. Zároveň zdůraznil, že netvrdí, že je kapitulace přímo cílem americké administrativy, podle něj to však tak může působit.
Vztahy Kyjeva s Washingtonem se dále zhoršily poté, co Trump uzavřel dohodu s Vladimirem Putinem, podle níž Spojené státy nezpřísní část sankcí proti Rusku výměnou za omezené dodávky ruské nafty na světový trh. Trump následně znovu kritizoval Zelenského a prohlásil, že ukrajinský prezident „neví, o čem mluví“ a měl válku ukončit už dávno.
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„Slyšíme ten budíček“
Merz tvrdí, že evropské vlády už pochopily závažnost situace a začínají měnit svou obrannou politiku tak, aby byly méně závislé na Spojených státech. Evropa podle něj musí být schopná nést větší část odpovědnosti za vlastní bezpečnost a současně zůstat pevnou součástí NATO.
„Slyšíme ten budíček,“ řekl kancléř. „Snažíme se dostat do pozice, která nás učiní dostatečně silnými na to, abychom mohli obstát a samostatně se bránit v rámci NATO.“